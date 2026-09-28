Dakota Johnson revela detalhes do casamento de Taylor Swift e Travis Kelce
Atriz estrelou o videoclipe de 'Patient Zero' da cantora pop
Dakota Johnson, que estrela o mais recente videoclipe de Taylor Swift, Patient Zero, falou sobre o casamento da amiga, quase três meses depois da cantora ter se casado com Travis Kelce no Madison Square Garden. “Foi tudo o que [Taylor] sempre sonhou. Simplesmente parecia tão a cara dela”, disse Johnson para a BBC Radio 1. Questionada se achava que alguma foto da cerimônia acabaria vazando, Johnson respondeu prontamente: “Não”.
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