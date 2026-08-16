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Cultura

Da sofrência à moda, Susanna Lira prepara quatro lançamentos ainda para 2026

Cineasta vive um dos anos mais profílicos da carreira

Por Flávio Monteiro 16 ago 2026, 20h00
Mulher de cabelos castanhos, vestindo um vestido estampado vermelho e preto, sentada em uma poltrona de couro marrom, com a mão esquerda apoiada no rosto, olhando para frente com expressão séria, em um fundo azul escuro
A cineasta Susanna Lira (./Divulgação)
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Conhecida por uma extensa trajetória no audiovisual nacional, a cineasta Susanna Lira se prepara para lançar quatro produções diferentes no segundo semestre de 2026. Responsável pelo premiado Torre das Donzelas, a carioca de 51 anos construiu uma carreira prolífica, com 22 longas-metragens e dezenas de curtas. Agora, vive aquele que pode ser um dos anos mais produtivos de sua trajetória.

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A maratona de lançamentos começa ainda neste mês, quando a diretora estreia Gonzaguinha – Da Maior Liberdade na Mostra Competitiva de Documentários do Festival de Gramado. O filme será exibido na quinta-feira, 20, às 20h, e revisita a trajetória do artista por meio de arquivos raros e documentos inéditos. A previsão é que a obra chegue aos cinemas brasileiros em 3 de setembro.

Em outubro, Lira também assina uma das séries nacionais mais aguardadas do streaming: Marília Mendonça: Sentimento Louco, da Amazon Prime Video, que reconta a trajetória da cantora conhecida como rainha da sofrência. Ainda sem data específica de lançamento, mas com estreia prevista para o segundo semestre, estão também Revisitando Versos, série original do GNT e do Globoplay, e o documentário Mr. Wonderful, sobre a vida do célebre estilista Luiz de Freitas, figura central da moda brasileira.

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“Encarar quatro estreias em tão pouco tempo é uma maratona, mas também um privilégio. Cada projeto nasceu de um mergulho profundo em universos muito diferentes, e ver todos eles ganhando vida agora me enche de energia”, diz Susanna, valorizando o esforço empregado nas obras. “É um momento de celebração do trabalho, da equipe e da força do audiovisual brasileiro”, completa.

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