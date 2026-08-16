Da sofrência à moda, Susanna Lira prepara quatro lançamentos ainda para 2026

Conhecida por uma extensa trajetória no audiovisual nacional, a cineasta Susanna Lira se prepara para lançar quatro produções diferentes no segundo semestre de 2026. Responsável pelo premiado Torre das Donzelas, a carioca de 51 anos construiu uma carreira prolífica, com 22 longas-metragens e dezenas de curtas. Agora, vive aquele que pode ser um dos anos mais produtivos de sua trajetória.

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A maratona de lançamentos começa ainda neste mês, quando a diretora estreia Gonzaguinha – Da Maior Liberdade na Mostra Competitiva de Documentários do Festival de Gramado. O filme será exibido na quinta-feira, 20, às 20h, e revisita a trajetória do artista por meio de arquivos raros e documentos inéditos. A previsão é que a obra chegue aos cinemas brasileiros em 3 de setembro.

Em outubro, Lira também assina uma das séries nacionais mais aguardadas do streaming: Marília Mendonça: Sentimento Louco, da Amazon Prime Video, que reconta a trajetória da cantora conhecida como rainha da sofrência. Ainda sem data específica de lançamento, mas com estreia prevista para o segundo semestre, estão também Revisitando Versos, série original do GNT e do Globoplay, e o documentário Mr. Wonderful, sobre a vida do célebre estilista Luiz de Freitas, figura central da moda brasileira.

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“Encarar quatro estreias em tão pouco tempo é uma maratona, mas também um privilégio. Cada projeto nasceu de um mergulho profundo em universos muito diferentes, e ver todos eles ganhando vida agora me enche de energia”, diz Susanna, valorizando o esforço empregado nas obras. “É um momento de celebração do trabalho, da equipe e da força do audiovisual brasileiro”, completa.