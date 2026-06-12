Da luta ao romance, o Dia dos Namorados de Kyra Gracie e Malvino Salvador

Nem flores, chocolates ou declarações de amor. Nos vídeos que publicam nas redes sociais, Kyra Gracie, 41 anos, e Malvino Salvador, 50, costumam aparecer em cenas tensas – ela ensinando técnicas de defesa pessoal e ele interpretando o agressor em situações inspiradas em casos reais de violência contra a mulher. A combinação entre a experiência da multicampeã de jiu-jítsu e a trajetória do ex-galã de novelas da TV Globo transformou o casal em uma referência na mídia na conscientização sobre relacionamentos abusivos.

Neste Dia dos Namorados, o casal reforça à coluna GENTE que a sintonia entre eles não se limita aos “golpes” das encenações. Pais de Ayra, 11, Kyara, 9, e Rayan, 5, e sócios na academia que fundaram no Rio de Janeiro, os dois fazem dos vídeos uma extensão da parceria construída ao longo de 12 anos de relacionamento.

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Como surgiu a ideia dos vídeos

Foi um episódio presenciado dentro da academia fundada pelo casal há oito anos que motivou o início das publicações. “A gente já falava sobre isso, pois já incomodava. Um dia, uma mulher de 40 anos foi para o vestiário chorar após uma aula experimental. E quando a Kyra foi perguntar o que havia acontecido, ela disse que se soubesse aquelas técnicas antes, não teria sido estuprada”, lembra Malvino.

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A ideia de levar o conteúdo para as redes começou com um teste. “Fiz um vídeo sozinha, joguei. Foi bem. Aí eu falei: amor, você quer ser meu agressor?”, conta Kyra. No início, Malvino hesitou devido à possibilidade de ter que bater na mulher, mas, no fim, topou.

O formato é resultado direto da troca entre os dois. Malvino trouxe a experiência de ator e Kyra, a técnica de faixa-preta. O impacto foi além do esperado. Eles lembram que, em uma palestra, uma mulher grávida chorou ao contar que havia saído de um relacionamento abusivo depois de assistir aos vídeos. “Você conseguir mudar a cabeça de uma pessoa, fazer uma pessoa refletir sobre um tema da maior necessidade… Isso já é fantástico”, diz Malvino.

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Como começou o romance

A história de amor do casal tem um roteiro que beira à comédia romântica, com direito a stalking confessado e um segredo guardado por anos. Os dois se conheceram através do ator Maurício Mattar, que foi padrasto da lutadora e é amigo do artista. Kyra, no entanto, admite que já tinha Malvino no radar muito antes de se conhecerem. Quando soube que o ator havia ficado solteiro, não perdeu tempo: descobriu que estaria em uma festa e foi atrás. “Eu sabia o que ia acontecer: você vai entrar e vai dar de cara com o Malvino com outra”, lembra Kyra, repetindo o alerta que a amiga lhe deu na entrada.

Do lado de dentro, Malvino estava de fato acompanhado, mas a situação mudou rápido. A jovem teve um contratempo e ele não pensou duas vezes, seguindo até o camarote onde a futura esposa estava. “Improvisei com o que dava. Falei a primeira coisa que me veio à cabeça: ‘Oi Kyra, tudo bem?’ Entrei no assunto do jiu-jitsu antes que ela pudesse responder”, lembra o ator. A estratégia funcionou. “Estava há muito tempo esperando. Tive que engolir essa”, diz a lutadora, rindo.

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A vida fora da câmeras

Entre administração dos negócios, palestras e gravações, Kyra e Malvino dizem que a rotina da casa gira em torno dos filhos. Segundo o casal, a agenda da família costuma ser organizada a partir dos compromissos das crianças. “A gente não tem rotina. A gente se força para ter um pouco. As crianças têm rotina. As crianças são disciplinadas. E a gente se adapta para estar com eles nessa rotina deles”, explicam os pais, que compartilham os mesmos valores da criação dos filhos, como a conscientização dos malefícios do machismo. “A gente não fala só com as meninas, a gente fala com o nosso filho. Do respeito que ele tem com as mulheres, que não pode bater de jeito nenhum ou gritar”, destaca Kyra.

Apesar disso, os dois reconhecem diferenças de personalidade. Uma delas aparece quando o assunto é saúde mental. Enquanto Kyra recorre à terapia em alguns momentos da vida, Malvino afirma que nunca sentiu necessidade. “Eu fiz terapia durante um tempo e tem momentos que eu volto. Gosto desse apoio”, conta ela. Já o ator brinca com a própria resistência ao consultório: “Não faço, não preciso. Sou feliz. Adoro a minha vida, adoro acordar, adoro dormir, adoro as coisas que eu faço”. Os filhos, por sua vez, já passaram por acompanhamento psicológico. “Eu acho importante. É legal eles entenderem que não tem problema nenhum buscar ajuda”, diz Kyra.

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Dia dos Namorados para Kyra e Malvino

Para um casal que passa boa parte do tempo encenando “agressões” para câmera, o Dia dos Namorados guarda uma simplicidade que surpreende. Sem grandes produções ou comemorações elaboradas, o programa preferido do casal é sair para jantar e conhecer restaurantes novos. Como os fins de semana costumam ser dedicados às crianças, a comemoração nem sempre é feita no dia 12 de junho. “Normalmente isso acontece dia de semana, porque fim de semana a gente não tem babá. E aí a gente fica 100% com as crianças”, explicam os pais, ainda em dúvida sobre o que será feito nesta sexta-feira.

Para Kyra, mais importante do que a data em si é não deixar a relação ser engolida pela correria do cotidiano. “Eu gosto de celebrar. Acho que a celebração é legal, porque você aumenta aquele momento também, dá uma animada ali. Porque senão fica tudo passando, tudo vira automático”.

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Depois de mais de uma década juntos, é justamente essa combinação entre parceria, família e projetos em comum que sustenta a relação. Longe das cenas de confronto que viralizam nas redes, Kyra Gracie e Malvino Salvador seguem cultivando, no dia a dia, o companheirismo que deu origem a tudo o que constroem juntos.