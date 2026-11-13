Da fé católica ao Carnaval da Bahia, as influências do novo álbum do U2

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Com “Carnaval de Luz”, o U2 mergulha novamente no catolicismo, religião que quase causou uma cisão no grupo, mas se revelou um terreno fértil para sua arte transgressora e prolífica. O novo álbum, inspirado por uma visita de Bono ao Carnaval baiano, explora a fé como ativismo político e celebra a união. A banda prepara uma turnê mundial que passará pelo Brasil.

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Poucos dias depois de dois shows lotados do U2 no Morumbi, em São Paulo, em fevereiro de 2006, Bono seguiu para Salvador, onde acompanhou a folia do Carnaval baiano. Do alto do camarote, viu o trio elétrico de Ivete Sangalo e, abordado pela cantora, não resistiu e cantarolou Vertigo de improviso para a multidão. O episódio ficou registrado em um caderno de anotações do vocalista, que comparou o Carnaval de sua infância em Dublin, na Irlanda, data que se resumia a comer panquecas em casa, com o evento colorido e regado a alegrias lascivas do Brasil. “Será que a religião na América do Sul simplesmente sabe habitar melhor o próprio corpo?”, escreveu ele. Duas décadas depois, a reflexão foi essencial para a composição de Carnaval de Luz, 16º álbum de inéditas da banda e o primeiro em nove anos de hiato, que acaba de chegar às plataformas de streaming. O lançamento foi precedido por dois EPs, que completam uma trilogia guiada pelo calendário cristão: o primeiro, Days of Ash, saiu na Quarta-­feira de Cinzas deste ano, e Easter Lily veio na Sexta-feira Santa. Contra o óbvio, o catolicismo, tão distante da subversão do rock, vem sendo o terreno no qual a banda, de qualidade deveras instável, se permite ser mais transgressora e prolífica.

De forma geral, a fé é indissociável da produção musical, seja pela influência de batidas ritualísticas, seja por letras que busquem uma transcendência mística. O catolicismo, em especial, forneceu a artistas um rico repertório visual e temas intrínsecos à experiência humana, como a culpa, o desejo, o pecado e a redenção. Se Madonna, por exemplo, escolheu a provocação ao associar sexualidade a crucifixos, o U2 oscila entre a devoção e a dúvida: afinal, para o quarteto, a espiritualidade não é uma experiência individual de adoração, mas uma representação política.

Desde a divisão da ilha irlandesa, em 1921, a Irlanda do Norte permaneceu sob domínio britânico, com uma maioria protestante favorável à Coroa e uma minoria católica discriminada, que reivindicava igualdade de direitos e, em grande parte, a reunificação do país. No fim dos anos 1960, a tensão desembocou em três décadas de atentados e confrontos entre nacionalistas, unionistas e forças britânicas, em um conflito que deixou 3 500 mortos. O U2 se formou em 1976, no colégio Mount Temple, em Dublin, um dos primeiros da Irlanda aberto a alunos de todas as crenças. Bono, o guitarrista The Edge e o baterista Larry Mullen Jr. passaram a frequentar juntos o Shalom, espécie de célula cristã que aceitava todas as vertentes.

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Em 1981, The Edge concluiu que a cristandade e o rock eram incompatíveis e avisou Bono que queria sair do grupo. O vocalista respondeu que não seguiria sem ele. Quem resolveu o impasse foi o empresário Paul McGuinness, que lembrou os compromissos já marcados: “Se Deus tivesse algo a dizer sobre esta turnê, deveria ter se manifestado antes”. Os dois ficaram, e a crise virou matéria-prima de October, o disco mais abertamente religioso da carreira. A relação da banda com a fé ganhou, então, um tom de ativismo. Em War (1983), o melhor álbum deles, veio o hit Sunday Bloody Sunday, sobre o massacre de 1972 em que soldados britânicos mataram catorze manifestantes católicos em Derry. Em vez de tomar partido, a canção condena a violência dos dois lados.

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O evangelho do U2 prega a união. Bono aprendeu que a paz é possível entre os opostos dentro de casa: o pai era católico, e a mãe, protestante. Em Carnaval de Luz, a canção Torn, dueto com Dolly Parton e a última gravação da cantora, que morreu em agosto, aponta para a polarização americana. “Nada machuca mais uma mãe do que uma família em guerra”, diz a letra. Há ainda críticas à Igreja, como na quase punk Silencio, na qual atacam o uso da fé para controle — a faixa traz o verso mais brasileiro do disco, dirigido ao Cristo Redentor: “Para onde foi o nosso amor? Ei, Jesus do Rio?”. A experiência sagrada com o divino não fica de fora, mas aponta para uma santa inesperada: uma homenagem para a cantora Rosalía na faixa The Mirror Maker celebra o reencantamento do mundo por meio da arte. A espanhola também mergulhou nas tradições do credo apostólico romano para o elogiado álbum Lux, lançado no fim do ano passado.

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O flerte com as raízes latinas — e com países de maioria católica — é parte da estratégia de divulgação do U2. A turnê, batizada de The Greatest Show on Earth, começa em fevereiro, na Cidade do México — eles gravaram lá o clipe de Street of Dreams em cima de um ônibus, cena que remete ao vídeo do antigo hit Where the Streets Have No Name, feito no telhado de uma loja de bebidas em Los Angeles, até a polícia chegar. O Brasil vem em seguida, com quatro datas no MorumBIS, em São Paulo, entre os dias 10 e 16 de março de 2027. Depois de assistir à folia brasileira do camarote, desta vez, é o U2 quem puxa o bloco. A fé no rock segue forte.

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021