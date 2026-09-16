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Cultura

Curta vencedor do Oscar tem estreia marcada no Festival de Cinema Francês do Brasil

‘Duas Pessoas Trocando Saliva’ é um romance distópico peculiar com produção de Isabelle Huppert e Julianne Moore

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 10h06
Close-up em preto e branco de uma mulher com expressão séria, um filete de sangue escorrendo do nariz e uma mancha escura na bochecha direita
Cena de ‘Duas Pessoas Trocando Saliva’ (//Divulgação)
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Curta vencedor do Oscar tem estreia marcada no Festival de Cinema Francês do Brasil Priorizar nos meus resultados Google

O curta-metragem Duas Pessoas Trocando Saliva, vencedor do Oscar 2026, enfim chegará aos cinemas nacionais por meio do Festival de Cinema Francês do Brasil, antigo Varilux, que ocorre em salas de todo o país entre 29 de outubro e 11 de novembro.

Produzido pelas atrizes Isabelle Huppert e Julianne Moore, o filme imagina uma distopia na qual beijos são proibidos sob pena de morte, enquanto tapas funcionam como moeda de troca. Nesse cenário, a madame infeliz Angine (Zar Emir Ebrahimi) se entrega ao consumismo desvairado e acaba sendo rotineiramente esbofeteada pela vendedora Malaise (Luàna Bajrami). Apesar da agressão protocolar, um romance ilícito logo surge entre as duas.

Inspirados pelo cinema de Luis Buñuel e a escrita de Franz Kafka, os cineastas Natalie Musteata e Alexandre Singh conquistaram o troféu hollywoodiano, que dividiram com o curta americano Os Cantores, da Netflix.

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Até o momento, o filme só estava disponível no canal de YouTube da revista The New Yorker, com legendas em inglês.

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Mais detalhes sobre a programação do evento serão divulgados em breve.

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