Curta brasileiro premiado em Los Angeles estreia no Rio

O curta-metragem brasileiro “We, Brothers”, premiado em Los Angeles no ano passado, estreia nos cinemas cariocas na próxima semana, no dia 9 de setembro, às 21h, no Estação Claro Rio.

O filme, roteirizado e dirigido por Renata Jones, recebeu o prêmio de Melhor Direção em Curta Internacional na edição do ano passado do Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF).

A obra é um noir, inteiramente falado em inglês e ambientado na Chicago dos anos 40. O filme é todo em preto e branco, seguindo a tradição do gênero, e tem uma narrativa inspirada no universo dos filmes policiais americanos.

A estreia acontece em uma sessão ao lado de O Grande Golpe (The Killing), um dos primeiros filmes dirigidos por Stanley Kubrick e representante do estilo noir. Os dois filmes serão exibidos na mesma sessão pelo valor de R$ 12.