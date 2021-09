Criadora de ‘Sex and the City’ vai estrelar peça solo em Nova York

Candace Bushnell, jornalista que criou a coluna Sex and the City e inspirou a série homônima da HBO, agora vai contar suas histórias de amor, sexo e solteirice no teatro. Seu novo espetáculo Is There Still Sex in the City? (Ainda Existe Sexo na Cidade?, em tradução livre), chegará aos palcos Off-Broadway em novembro deste ano. Com direção de Lorin Latarro, coreógrafa conhecida por seu trabalho na peça Waitress, a nova produção começará suas apresentações no Daryl Roth Theatre, em Manhattan, e seguirá por uma temporada de 12 semanas, com a noite de abertura oficial programada para 7 de dezembro.

O espetáculo, escrito e protagonizado por Bushnell, marca a estreia da jornalista nos palcos da cidade de Nova York. Criada para o jornal The New York Observer durante a década de 1990, a coluna de Candace falava sobre as aventuras amorosas de mulheres solteiras e bem-sucedidas aos 30 anos. O sucesso fez com ela se tornasse uma das jornalistas mais populares da época e rendeu uma adaptação para televisão em 1998. A série da HBO teve seis temporadas e dois filmes, estreladas por Sarah Jessica Parker como a escritora fashionista Carrie Bradshaw. As desventuras de Bradshaw ao lado das amigas ainda ganhará um revival com 10 episódios, programado para estrear em 2022.

Em comunicado, a produtora do espetáculo Robyn Goodman, disse que “Candace é uma contadora de histórias incrível que deu às mulheres o controle de seus verdadeiros sentimentos”. “Ela transmite, de forma brilhante, como nós realmente conversamos umas com as outras sobre sexo, homens e nossas ambições — e ela o faz com humor e um salto altíssimo. Estamos muito felizes em trazer a próxima história dela para os palcos e apresentar esse show aos fãs e a uma nova geração de pessoas na cidade Nova York”, completou.