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Cultura

Criador de ‘Yellowstone’, Taylor Sheridan cancela o spin-off ‘6666’

Série do Paramount+ já deu vazão a quatro produções derivadas: '1883', '1923', 'Marshals' e 'Rancho Dutton'

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 11h42
Homem caucasiano de meia-idade, com chapéu de cowboy marrom e jaqueta bege, sorri olhando para a direita. Ele usa uma camisa roxa e um colar. Ao fundo, logotipos da Paramount Network e 6666 em um painel branco. Uma garrafa de água está em primeiro plano à direita
Taylor Sheridan em 2023 (Amanda McCoy/Fort Worth Star-Telegram/Tribune News Service/Getty Images)
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Criador de ‘Yellowstone’, Taylor Sheridan cancela o spin-off ‘6666’ Priorizar nos meus resultados Google

O roteirista Taylor Sheridan, co-criador de Yellowstone, anunciou nesta terça-feira, 18, que a série derivada 666não vai mais acontecer, por motivo ligado a princípios pessoais.

Anunciada pela Paramount em 2022, a produção criaria histórias fictícias a partir de um rancho real no Texas que se espalha por mais de 141 000 hectares. O terreno foi fundado em 1870 e passou por membros da família Burnett ao longo do último século, até que Anne Burnett Marion morreu em 2020 e deixou aberta a possibilidade de venda. O próprio Sheridan adquiriu a propriedade em maio de 2021, junto a um grupo de investidores.

Por conta da proximidade ao rancho, o artista não acredita que dramatizá-lo seja possível. “As pessoas acharam que essa série aconteceria, mas jamais faria isso. Estaria banalizando um lugar onde pessoas reais trabalham e criam suas famílias”, argumentou em entrevista ao podcast Rodeo Times. “Tenho um grande zelo pelos Sixes [como são apelidados os trabalhadores do rancho] e é uma enorme responsabilidade protegê-los”, completou.

Dentro das séries Yellowstone, 1883, 1923, Marshals e Rancho Dutton, Sheridan mistura anedotas reais a personagens e circunstâncias inteiramente inventadas.

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O plano para 6666 era contar a história da gênese do rancho, ocorrida quando indígenas Comanche ainda tinham grande influência sobre o Texas. Com este pano de fundo, novos caubóis seriam apresentados aos fãs do universo. Além de Sheridan, John Linson, Art Linson, David Glasser, Ron Burkle e Bob Yari haviam sido anunciados como produtores executivos.

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