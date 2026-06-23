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Cultura

Criador de ‘Stranger Things’ desabafa sobre se afastar de série fenômeno da Netflix

Irmãos Duffer falam a respeito de novo momento na carreira e comentam sobre teorias conspiratórias de fãs da produção

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 14h32
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Os irmãos Ross (à direita) Matt (à esquerda) Duffer na premere da temporada final de Stranger Things  (Charley Gallay/Netflix/Getty Images)
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Criador de ‘Stranger Things’ desabafa sobre se afastar de série fenômeno da Netflix Priorize VEJA no Google

Há cerca de 10 anos, a primeira temporada de Stranger Things era lançada pela Netflix. Criação dos Irmãos Duffer, a produção se tornou um dos maiores fenômenos da história da plataforma, mas parece ter se revelado um ponto de cansaço para os próprios produtores. Em entrevista recente, Matt Duffer revelou que “quer um descanso”, afirmando precisar se desconectar da série e dos fãs por algum tempo.

Durante conversa no podcast Happy Sad Confused, os dois revelaram que costumavam passar horas em fóruns online lendo teorias de fãs, apesar de muitos dos comentários serem maldosos. “É fascinante ver como as pessoas reagem às coisas, como reagem aos diferentes personagens, e rir quando você percebe o quão equivocadas são as teorias delas. Não é muito frequente, mas às vezes acontece”, contou Ross Duffer. “E às vezes é maldoso, mas tudo bem”, completou Matt, que afirmou estar se afastando da comunidade de fãs agora que a série terminou.

“Acho que estamos em um momento muito estranho, em que estou tentando me desconectar da série. É esquisito. Então, me sinto um pouco distante dos fãs agora. Mas acho que só preciso de um tempo”, explicou Matt. Atualmente, a dupla está trabalhando no desenvolvimento de um filme original, com lançamento previsto para novembro de 2028.

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