Criador de ‘Peaky Blinders’ confirma que série vai virar filme em 2023

O criador da série Peaky Blinders, Steven Knight, afirmou que um filme derivado da atração começará a ser rodado em 2023, com locações em Birmingham, na Inglaterra. De acordo com Knight, o filme vai dar um fim definitivo às histórias, após a exibição da sexta e última temporada do programa, que estreará em 2022. Ele, no entanto, não adiantou detalhes do roteiro ou da produção.

“Provavelmente este será o fim da estrada para Peaky Blinders como conhecemos”, disse Knight durante um painel do BFI London Film Festival. O criador da atração afirmou ainda que não há planos para um spin-off, mas não descartou a hipótese que outras pessoas toquem adiante uma série derivada do programa porque ele prefere “passar o bastão”.

As gravações da última temporada de Peaky Blinders, no ar desde 2013 na Netflix, foram paralisadas em março de 2020 devido à pandemia, mas, segundo seu criador, a nova fase já está totalmente gravada e editada. Ela terá como contexto a ascensão do fascismo na Inglaterra, no período anterior à II Guerra Mundial. A última temporada também carregará um clima de luto, após a morte por câncer da atriz Helen McCroy, de 52 anos, em abril deste ano. Ela interpretava uma das protagonistas, a matriarca Polly Gray. McCroy era casada com o ator Damien Lewis.