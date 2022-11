Covid-19 volta a assombrar a Globo e afeta elenco de ‘Todas as Flores’

A nova variante da Covid-19 que chegou ao Rio de Janeiro afetou parte do elenco de Todas as Flores, novela de João Emanuel Carneiro no Globoplay, que precisou afastar alguns atores brevemente. Entre os artistas que testaram positivo para a doença estão Nicolas Prattes e Fábio Assunção, mas ambos já retomaram as gravações nesta sexta-feira, 11. VEJA procurou a Globo, mas a emissora ainda não se posicionou.

Protagonizada por Sophie Charlotte e Humberto Carrão, Todas as Flores tem previsão de encerrar as gravações na segunda quinzena de dezembro. A primeira parte do folhetim terá 45 capítulos e chega ao fim também no próximo mês. A segunda fase, com 40 episódios, está prevista para ser disponibilizada a partir de março de 2023.