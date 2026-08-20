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Cultura

Cover de Júnior Lima que ganhou destaque em documentário morre aos 45 anos

Antônio Calixto estava internado em São Paulo para tratamento

Por Flávio Monteiro 20 ago 2026, 18h41
Montagem de duas fotos de um homem branco com barba e cabelo escuro. À esquerda, ele está de perfil, olhando para cima, com a mão no queixo, vestindo camisa jeans azul. À direita, ele sorri para a câmera, usando óculos escuros e camiseta preta, em um restaurante com mesas e cadeiras de madeira
Antônio Calixto, cover de Júnior Lima (Reprodução/Instagram)
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O cantor Antônio Calixto, conhecido por atuar como cover de Júnior Lima, morreu na última quarta-feira, 19, aos 45 anos, após complicações de saúde decorrentes de uma pneumonia. O músico estava internado há alguns meses em São Paulo para se recuperar de uma fístula no esôfago provocada pela doença.

Calixto chamou a atenção do público ao participar do documentário Sandy e Junior: A História, lançado pelo Globoplay em 2020. Na produção, ele contou que imitava Júnior desde a infância e explicou que não queria simplesmente se parecer com o cantor, mas representá-lo.

A morte de Calixto foi lamentada pelo próprio Júnior Lima, que publicou uma mensagem nas redes sociais: “Meus sentimentos a toda a família e todos que estão sofrendo com essa perda”.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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