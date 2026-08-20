Cover de Júnior Lima que ganhou destaque em documentário morre aos 45 anos

O cantor Antônio Calixto, conhecido por atuar como cover de Júnior Lima, morreu na última quarta-feira, 19, aos 45 anos, após complicações de saúde decorrentes de uma pneumonia. O músico estava internado há alguns meses em São Paulo para se recuperar de uma fístula no esôfago provocada pela doença.

Calixto chamou a atenção do público ao participar do documentário Sandy e Junior: A História, lançado pelo Globoplay em 2020. Na produção, ele contou que imitava Júnior desde a infância e explicou que não queria simplesmente se parecer com o cantor, mas representá-lo.

A morte de Calixto foi lamentada pelo próprio Júnior Lima, que publicou uma mensagem nas redes sociais: “Meus sentimentos a toda a família e todos que estão sofrendo com essa perda”.

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