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Cultura

‘Covardia’ e ‘humilhação’: A reação de compositores com Martinho da Vila em samba da Vila Isabel

Sambistas anunciaram saída da azul e branco após decisão sobre samba-enredo

Por Flávio Monteiro, Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 15h22 | Atualizado em 15 set 2026, 15h26
Grupo de homens de diversas idades, incluindo um idoso de barba branca, vestindo camisetas azuis com o logo TORTA ARAGÃO e uma coroa dourada, celebrando com expressões de alegria e bocas abertas, em um ambiente festivo
O grupo de compositores responsável pelo samba 5, que seria unido à composição de Martinho da Vila (@g_simoess/Instagram)
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A decisão da Unidos de Vila Isabel de cancelar a união dos sambas que venceram a disputa para representar a escola no Carnaval de 2027 gerou uma revolta coletiva entre os compositores escanteados pela Azul e Branco. Nesta terça-feira, 15, pelo menos quatro dos oito músicos envolvidos na composição da obra anunciaram sua saída da escola, usando termos como “covardia” e “humilhação” para definir o episódio.

“Não é fácil a gente dizer adeus para algo que a gente ama. Nunca vou deixar de torcer pela Vila Isabel, de amar a escola, independentemente de onde estiver. Ao mesmo tempo eu não conseguiria estar em um lugar no qual não me sentiria bem”, afirmou o compositor Rafael Tinguinha com exclusividade à coluna GENTE. Segundo o sambista, a informação foi divulgada ao grupo de compositores após uma ligação do presidente da entidade.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Mais cedo, ele afirmou que o episódio deveria servir de alerta a outros compositores “que muitas das vezes participam de disputas encomendadas que já entram na disputa sabendo que fulaninho não pode perder”.

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“Confesso que fiquei pensando se, diante de tudo o que aconteceu e de toda essa HUMILHAÇÃO, deveria sentir vergonha ou qualquer coisa parecida”, escreveu um segundo compositor, Gustavinho Oliveira, em uma longa publicação nas redes sociais.

Ao anunciar sua saída, ele afirmou que “é libertador saber que o cara que tem o discurso do “bom samaritano”, que prega a união entre os compositores e que tem belos discursos em prol de uma disputa justa, é o mesmo cara que convida um presidente de honra para a sua parceria, e é também o mesmo cara que faz “beicinho” e dá as costas para o palco quando o resultado não é do seu agrado”, em uma aparente citação a um dos autores da composição escolhida.

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Outro compositor, Gabriel Simões, falou à coluna GENTE, destacando a incredulidade com o episódio. “A gente foi para a quadra, apresentou por quatro vezes, fomos anunciados como campeões e agora a escola diz que não somos campeões”, explicou. “Vamos fazer o que? Não tem o que falar”, disse Gabriel, que também não seguirá na Vila Isabel.

Na publicação em que anuncia sua saída da escola, Gabriel afirma que seu samba foi vitorioso “no campo” e derrotado “no tapetão”. “Seguirei minha trajetória de cabeça erguida, sabendo que agi o tempo inteiro de forma apaixonada por aquilo que faço e, principalmente, de forma íntegra. Infelizmente esta COVARDIA foi feita e estamos pagando o preço com HUMILHAÇÃO”, disse.

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Thales Nunes, que exerceu cargos e funções na azul e branco por 17 anos consecutivos, foi outro a abandonar a instituição em protesto ao ocorrido. “Me despeço da Unidos de Vila Isabel. O amor pela instituição será eterno”, disse, em manifestação mais comedida do que a dos colegas.

O samba-enredo que a Vila Isabel levaria à Marquês de Sapucaí em 2027 seria o resultado da junção dos sambas 5, de Paulo César Feital, Gustavinho Oliveira, Thales Nunes, Danilo Garcia, Júlio Alves, Marcelo Martins, Gabriel Simões e Rafael Tinguinha, e o Samba 13, de Martinho da Vila, Evandro Bocão e André Diniz.

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