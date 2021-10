Corrida espacial do cinema: Rússia envia equipe para rodar filme no espaço

Atualizado em 5 out 2021, 19h52 - Publicado em 5 out 2021, 19h50

Por Marcelo Canquerino Atualizado em 5 out 2021, 19h52 - Publicado em 5 out 2021, 19h50

Após ser o primeiro país a enviar para o espaço uma cadela, um satélite e uma pessoa, a Rússia quer se tornar a primeira nação a gravar um longa-metragem no espaço. Nesta terça-feira, 5, a atriz russa Yulia Peresild e o diretor Klim Shipenk, desembarcaram da espaçonave Soyuz MS-19 na Estação Espacial Internacional para rodar o filme O Desafio. A trama, que não teve muitos detalhes divulgados e está sendo mantida em segredo junto de seu orçamento, será centrada em uma cirurgiã que vai até o espaço para salvar a vida de um cosmonauta.

Trazendo o clima de uma nova corrida espacial, mas desta vez dentro do universo do entretenimento, os Estados Unidos — para não ficar para trás — devem realizar o mesmo feito em breve. Segundo o Deadline, em matéria publicada em 2020, o ator americano Tom Cruise está envolvido em um projeto junto da SpaceX, empresa do magnata da tecnologia Elon Musk, para gravar um filme no espaço. O que pretendia ser o primeiro longa-metragem de ficção gravado para além dos limites da atmosfera agora deve se contentar com o segundo lugar.

Para integrar a produção pioneira russa, Yulia Peresild precisou passar por uma seleção que envolveu 3.000 candidatos. Assim como diretor, depois de escolhida, a atriz enfrentou alguns treinamentos de praxe bem conhecidos pelos cientistas que vão ao espaço, como testes de centrifugação e vibração, voos de treinamento e treinamento de paraquedas. “Foi difícil psicologicamente, fisicamente e emocionalmente … mas acho que quando alcançarmos nosso objetivo, todos os desafios não parecerão tão ruins”, disse em entrevista coletiva antes da viagem.

Watch @NASA TV now as three Russian crewmates aboard the Soyuz MS-19 crew ship approach the station for a docking today at 8:12am ET. https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/Yjy8njJjAG — International Space Station (@Space_Station) October 5, 2021

A viagem está sendo acompanhada por Anton Shkaplerov, veterano de três missões espaciais que também fará uma participação especial no filme junto de outros dois cosmonautas que já estão na Estação Espacial. A missão para gravar o longa deve durar 12 dias e o retorno à Terra para finalizar as gravações está previsto para ocorrer em 17 de outubro.