Só hoje no Abril Day: assine 4 Revistas Impressas por R$ 32,90/mês!
Cultura

Coração Acelerado: confira resumo da semana da novela das sete

Sinopses de 3 a 8 de agosto da novela das sete da Globo escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 06h00
Isabelle Drummond como Naiane, sua vilã em 'Coração Acelerado', nova novela das 7 da Globo
Isabelle Drummond como Naiane, sua vilã em 'Coração Acelerado', nova novela das 7 da Globo  (Reprodução/Manoella Mello/TV Globo)
Continua após publicidade
Coração Acelerado: confira resumo da semana da novela das sete Priorizar nos meus resultados Google

Capítulo 167 – segunda-feira, 3

Cinara revela a Ronei que foi Zilá quem provocou a morte de Jean Carlos. Alaor e Zuzu se casam. Ronei questiona Zilá sobre a morte de Xavier. Palhares anuncia a prisão do empresário Heitor, e Walmir alerta João Raul. Valéria falha com Sol, e Eduarda se irrita. João Raul recebe uma intimação policial por conta da proximidade com Heitor. 

Capítulo 168 – terça-feira, 4

Laurinha comenta com Esteban que pensa em criar Manu a seu lado. Zilá recusa a companhia de Cinara. Agrado pede o apoio de Eduarda para interceder por João Raul junto a Ronei. Eduarda nega o apoio a João Raul. A pedido de Cinara, Nora vai ao encontro de Zilá. Alaorzinho declara seu amor por Janete para toda a cidade. Laurinha entra em trabalho de parto, e sua família e amigos se movimentam para levá-la à maternidade. Walmir se preocupa com o estado de João Raul. Agrado desabafa com Janete sobre sua chateação com Eduarda. Nasce Manuela, e Malvino e Laurinha se emocionam. Ronei oferece retomar o contrato com João Raul. 

Siga
Continua após a publicidade

Capítulo 169 – quarta-feira, 5

Zilá tem um sonho com Cecília. Verônica acusa Janete de ter tirado a vida de Jean Carlos. Janete afirma a Alaorzinho que Verônica está mentindo sobre ela. Alaor procura Verônica para sondar sobre a relação de Janete e Jean Carlos. Ronei se irrita com os questionamentos de Régis a respeito de João Raul durante a coletiva de imprensa de Agrado e Eduarda. Naiane agradece a atuação de Régis. Zilá se preocupa com a repercussão em torno da morte de Jean Carlos, e comenta com Cinara. 

Continua após a publicidade

Capítulo 170 – quinta-feira, 6

Agrado e Eduarda são prejudicadas pela proximidade com João Raul. Bará se incomoda com o ciúme de Talita. Cinara desabafa com Ronei e decide passar uns dias na casa de Palhares. Agrado pede para ter uma conversa com Eduarda. Janete confronta Zilá, que garante à irmã que não conhece Verônica. Ronei reconhece uma possível bolsa de Zilá entre os pertences de Verônica, e liga para Cinara. Agrado pensa em desfazer sua dupla com Eduarda para ajudar João Raul sem prejudicar a amiga. Janete comenta com Alaorzinho que ficou preocupada com o estado de Zilá. 

Continua após a publicidade

Capítulo 171 – sexta-feira, 7

Agrado e Eduarda fazem um comunicado sobre suas carreiras. Ronei teme ter seus negócios impactados pela decisão da dupla. Janete decide prestar queixa contra Verônica. Gael descobre que Naiane passou informações sigilosas para Talita. Ronei procura Verônica novamente e descobre que ela deixou Bom Retorno. Gael se decepciona com Naiane. Valéria anuncia que se mudará de país, e Eduarda se preocupa com Sol. Palhares desconfia de Cinara em relação a Zilá. Ronei e Cinara desconfiam da ligação de Zilá com Verônica. João Raul comenta com Walmir que teme que seu mau momento prejudique a carreira de Agrado. Alaor anuncia que sua arma desapareceu. Agrado descobre que está concorrendo a um grande prêmio internacional. 

Continua após a publicidade

Capítulo 172 – sábado, 8

Gael desabafa com Irene sobre Naiane. Sem querer, João Raul causa um tumulto durante a reunião de Agrado com um patrocinador. Zilá orienta Osmar a seguir Cinara, que percebe a movimentação e alerta Ronei. Palhares confronta Cinara sobre a aproximação com Ronei. Eduarda pensa em pedir a Valéria para ficar com Sol. Gael decide terminar com Naiane. João Raul inventa para Agrado que não está conseguindo conviver com seu sucesso, e termina o relacionamento dos dois.

Publicidade
TAGS:
Coração Acelerado
Globo
Resumo de novela
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 50% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).