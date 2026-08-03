Coração Acelerado: confira resumo da semana da novela das sete
Sinopses de 3 a 8 de agosto da novela das sete da Globo escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 167 – segunda-feira, 3
Cinara revela a Ronei que foi Zilá quem provocou a morte de Jean Carlos. Alaor e Zuzu se casam. Ronei questiona Zilá sobre a morte de Xavier. Palhares anuncia a prisão do empresário Heitor, e Walmir alerta João Raul. Valéria falha com Sol, e Eduarda se irrita. João Raul recebe uma intimação policial por conta da proximidade com Heitor.
Capítulo 168 – terça-feira, 4
Laurinha comenta com Esteban que pensa em criar Manu a seu lado. Zilá recusa a companhia de Cinara. Agrado pede o apoio de Eduarda para interceder por João Raul junto a Ronei. Eduarda nega o apoio a João Raul. A pedido de Cinara, Nora vai ao encontro de Zilá. Alaorzinho declara seu amor por Janete para toda a cidade. Laurinha entra em trabalho de parto, e sua família e amigos se movimentam para levá-la à maternidade. Walmir se preocupa com o estado de João Raul. Agrado desabafa com Janete sobre sua chateação com Eduarda. Nasce Manuela, e Malvino e Laurinha se emocionam. Ronei oferece retomar o contrato com João Raul.
Capítulo 169 – quarta-feira, 5
Zilá tem um sonho com Cecília. Verônica acusa Janete de ter tirado a vida de Jean Carlos. Janete afirma a Alaorzinho que Verônica está mentindo sobre ela. Alaor procura Verônica para sondar sobre a relação de Janete e Jean Carlos. Ronei se irrita com os questionamentos de Régis a respeito de João Raul durante a coletiva de imprensa de Agrado e Eduarda. Naiane agradece a atuação de Régis. Zilá se preocupa com a repercussão em torno da morte de Jean Carlos, e comenta com Cinara.
Capítulo 170 – quinta-feira, 6
Agrado e Eduarda são prejudicadas pela proximidade com João Raul. Bará se incomoda com o ciúme de Talita. Cinara desabafa com Ronei e decide passar uns dias na casa de Palhares. Agrado pede para ter uma conversa com Eduarda. Janete confronta Zilá, que garante à irmã que não conhece Verônica. Ronei reconhece uma possível bolsa de Zilá entre os pertences de Verônica, e liga para Cinara. Agrado pensa em desfazer sua dupla com Eduarda para ajudar João Raul sem prejudicar a amiga. Janete comenta com Alaorzinho que ficou preocupada com o estado de Zilá.
Capítulo 171 – sexta-feira, 7
Agrado e Eduarda fazem um comunicado sobre suas carreiras. Ronei teme ter seus negócios impactados pela decisão da dupla. Janete decide prestar queixa contra Verônica. Gael descobre que Naiane passou informações sigilosas para Talita. Ronei procura Verônica novamente e descobre que ela deixou Bom Retorno. Gael se decepciona com Naiane. Valéria anuncia que se mudará de país, e Eduarda se preocupa com Sol. Palhares desconfia de Cinara em relação a Zilá. Ronei e Cinara desconfiam da ligação de Zilá com Verônica. João Raul comenta com Walmir que teme que seu mau momento prejudique a carreira de Agrado. Alaor anuncia que sua arma desapareceu. Agrado descobre que está concorrendo a um grande prêmio internacional.
Capítulo 172 – sábado, 8
Gael desabafa com Irene sobre Naiane. Sem querer, João Raul causa um tumulto durante a reunião de Agrado com um patrocinador. Zilá orienta Osmar a seguir Cinara, que percebe a movimentação e alerta Ronei. Palhares confronta Cinara sobre a aproximação com Ronei. Eduarda pensa em pedir a Valéria para ficar com Sol. Gael decide terminar com Naiane. João Raul inventa para Agrado que não está conseguindo conviver com seu sucesso, e termina o relacionamento dos dois.