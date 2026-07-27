Coração Acelerado: confira resumo da semana da novela das sete

Capítulo 161 – segunda-feira, 27

Xavier é atingido antes que pudesse revelar a verdade a Leandro. Leandro pede ajuda ao delegado Albano. Eduarda, Agrado e João Raul vão até a delegacia apoiar Leandro, e acabam chamando a atenção das pessoas. Talita se dirige à delegacia para registrar a situação. Leandro revela a Eduarda sobre a história de Xavier, e teme ter se tornado o principal suspeito do crime. Alaor confirma a história de Leandro ao delegado. Ronei e Zilá se questionam sobre o que aconteceu com Xavier. Ronei se pergunta sobre o dinheiro que Zilá deu a Xavier. Uma pessoa misteriosa guarda a mala de dinheiro de Zilá e parte com seu carro.

Capítulo 162 – terça-feira, 28

Albano afirma a Leandro e Alaor que Xavier tinha muitos inimigos. Alaor pede a Albano que dê atenção especial ao caso. Zuzu demonstra pressa em se casar com Alaor, que brinca com a amada. Janete estranha o comportamento de Zuzu. Cinara evita as ligações de Zilá. Esteban e Naiane comemoram ao descobrir que o bebê de Laurinha é uma menina, e Malvino fica impactado. Ronei anuncia que Agrado e Eduarda farão uma turnê para um documentário sobre a dupla. Cinara questiona Zilá sobre Xavier. João Raul apoia o filme de Agrado. Eduarda repreende Valéria por se atrasar para voltar de viagem e prejudicar Sol. Tem início uma reunião do Conselho Administrativo para decidir sobre a permanência de Zilá na presidência do Grupo Amaral.

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Capítulo 163 – quarta-feira, 29

Alaorzinho retoma a presidência do Grupo Amaral, e Zilá se revolta. Vânia e Eva fofocam sobre a situação envolvendo Janete e Zilá. Agenor e Vilma maldizem Janete. Zilá grava um depoimento sobre Janete no programa de Talita. Agrado e Eduarda partem em sua turnê. Passam-se cinco meses. Agrado se prepara para o lançamento do documentário sobre sua dupla com Eduarda. João Raul tenta vender um de seus apartamentos. Leandro comenta com Eduarda sobre os desdobramentos do caso Xavier. Zilá provoca Janete. Cinara se sente culpada por guardar o segredo de Zilá. Zilá se desespera ao receber uma ameaça anônima

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Capítulo 164 – quinta-feira, 30

Ronei questiona Zilá sobre a possível autoria da ameaça. Zilá sonda Cinara, que garante não saber de nada. Malvino e Laurinha se emocionam ao sentir a bebê mexer na barriga da mãe. Zuzu fala com Alaor sobre seu suposto estado grave de saúde, e o empresário confronta Horácio, o seu médico. Alaor propõe cancelar o casamento com Zuzu. Talita sente ciúmes de Bará com Eva e Vânia. Irene alerta Gael sobre Naiane. Naiane desabafa com Esteban sobre seu descontentamento com o sucesso de Agrado e Eduarda. Zilá pressiona Cinara, que pede conselhos a Nora. João Raul enfrenta Ronei, e provoca o ex-agente em frente ao Grupo Amaral.

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Capítulo 165 – sexta-feira, 31

Agrado apoia João Raul. Ronei afirma a Bará que deseja ver Agrado longe de João Raul. Alaor e Zuzu decidem manter o casamento e celebram seu amor. Gael conforta Naiane. Ronei convoca Agrado e Eduarda para uma reunião, e apresenta uma proposta internacional. Naiane se esconde e acaba testemunhando a reunião sigilosa de Ronei com a dupla. Naiane passa a informação obtida a Talita. Eduarda se desespera ao descobrir que Talita divulgou seu segredo. Eva revela a Bará que Talita instalou em seu celular um programa para vigiá-lo. Zilá recebe mais uma ameaça anônima. Eduarda questiona Agrado sobre o vazamento da proposta internacional.

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Capítulo 166 – sábado, 1

Agrado se chateia com a desconfiança de Eduarda. Zilá reafirma a Ronei que não está envolvida no caso de Xavier. Vânia e Eva alertam Bará sobre o comportamento controlador de Talita. Tino termina o relacionamento com Esteban. Malvino sugere cantar com Laurinha, que se emociona. Naiane gosta quando Rosinha comenta sobre a rusga entre Agrado e Eduarda. Esteban deixa o Grupo Amaral, e Zilá lamenta. Todos se preparam para prestigiar o casamento de Alaor e Zuzu. Ronei convoca Cinara para uma conversa.