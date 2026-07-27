É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Cultura

Coração Acelerado: confira resumo da semana da novela das sete

Sinopses de 27 de julho a 1 de agosto da novela das sete da Globo escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 06h00
Daniel de Oliveira e Leandra Leal em 'Coração Acelerado'
Daniel de Oliveira e Leandra Leal em 'Coração Acelerado' (TV Globo/Reprodução)
Continua após publicidade
Coração Acelerado: confira resumo da semana da novela das sete Priorizar nos meus resultados Google

Capítulo 161 – segunda-feira, 27

Xavier é atingido antes que pudesse revelar a verdade a Leandro. Leandro pede ajuda ao delegado Albano. Eduarda, Agrado e João Raul vão até a delegacia apoiar Leandro, e acabam chamando a atenção das pessoas. Talita se dirige à delegacia para registrar a situação. Leandro revela a Eduarda sobre a história de Xavier, e teme ter se tornado o principal suspeito do crime. Alaor confirma a história de Leandro ao delegado. Ronei e Zilá se questionam sobre o que aconteceu com Xavier. Ronei se pergunta sobre o dinheiro que Zilá deu a Xavier. Uma pessoa misteriosa guarda a mala de dinheiro de Zilá e parte com seu carro.

Capítulo 162 – terça-feira, 28

Albano afirma a Leandro e Alaor que Xavier tinha muitos inimigos. Alaor pede a Albano que dê atenção especial ao caso. Zuzu demonstra pressa em se casar com Alaor, que brinca com a amada. Janete estranha o comportamento de Zuzu. Cinara evita as ligações de Zilá. Esteban e Naiane comemoram ao descobrir que o bebê de Laurinha é uma menina, e Malvino fica impactado. Ronei anuncia que Agrado e Eduarda farão uma turnê para um documentário sobre a dupla. Cinara questiona Zilá sobre Xavier. João Raul apoia o filme de Agrado. Eduarda repreende Valéria por se atrasar para voltar de viagem e prejudicar Sol. Tem início uma reunião do Conselho Administrativo para decidir sobre a permanência de Zilá na presidência do Grupo Amaral.

Siga
Continua após a publicidade

Capítulo 163 – quarta-feira, 29

Alaorzinho retoma a presidência do Grupo Amaral, e Zilá se revolta. Vânia e Eva fofocam sobre a situação envolvendo Janete e Zilá. Agenor e Vilma maldizem Janete. Zilá grava um depoimento sobre Janete no programa de Talita. Agrado e Eduarda partem em sua turnê. Passam-se cinco meses. Agrado se prepara para o lançamento do documentário sobre sua dupla com Eduarda. João Raul tenta vender um de seus apartamentos. Leandro comenta com Eduarda sobre os desdobramentos do caso Xavier. Zilá provoca Janete. Cinara se sente culpada por guardar o segredo de Zilá. Zilá se desespera ao receber uma ameaça anônima 

Continua após a publicidade

Capítulo 164 – quinta-feira, 30

Ronei questiona Zilá sobre a possível autoria da ameaça. Zilá sonda Cinara, que garante não saber de nada. Malvino e Laurinha se emocionam ao sentir a bebê mexer na barriga da mãe. Zuzu fala com Alaor sobre seu suposto estado grave de saúde, e o empresário confronta Horácio, o seu médico. Alaor propõe cancelar o casamento com Zuzu. Talita sente ciúmes de Bará com Eva e Vânia. Irene alerta Gael sobre Naiane. Naiane desabafa com Esteban sobre seu descontentamento com o sucesso de Agrado e Eduarda. Zilá pressiona Cinara, que pede conselhos a Nora. João Raul enfrenta Ronei, e provoca o ex-agente em frente ao Grupo Amaral.

Continua após a publicidade

Capítulo 165 – sexta-feira, 31

Agrado apoia João Raul. Ronei afirma a Bará que deseja ver Agrado longe de João Raul. Alaor e Zuzu decidem manter o casamento e celebram seu amor. Gael conforta Naiane. Ronei convoca Agrado e Eduarda para uma reunião, e apresenta uma proposta internacional. Naiane se esconde e acaba testemunhando a reunião sigilosa de Ronei com a dupla. Naiane passa a informação obtida a Talita. Eduarda se desespera ao descobrir que Talita divulgou seu segredo. Eva revela a Bará que Talita instalou em seu celular um programa para vigiá-lo. Zilá recebe mais uma ameaça anônima. Eduarda questiona Agrado sobre o vazamento da proposta internacional.

Continua após a publicidade

Capítulo 166 – sábado, 1

Agrado se chateia com a desconfiança de Eduarda. Zilá reafirma a Ronei que não está envolvida no caso de Xavier. Vânia e Eva alertam Bará sobre o comportamento controlador de Talita. Tino termina o relacionamento com Esteban. Malvino sugere cantar com Laurinha, que se emociona. Naiane gosta quando Rosinha comenta sobre a rusga entre Agrado e Eduarda. Esteban deixa o Grupo Amaral, e Zilá lamenta. Todos se preparam para prestigiar o casamento de Alaor e Zuzu. Ronei convoca Cinara para uma conversa.

Publicidade
TAGS:
Coração Acelerado
Globo
Resumo de novela
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).