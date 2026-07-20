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Cultura

Coração Acelerado: confira resumo da semana da novela das sete

Sinopses de 20 a 25 de julho da novela das sete da Globo escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 15h10
Filipe Bragança em 'Coração Acelerado', da Globo
Filipe Bragança em 'Coração Acelerado', da Globo (Manoela Mello/TV Globo)
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Capítulo 155 – segunda-feira, 20

Leandro pressiona Xavier a contar a verdade sobre o ocorrido com sua mãe no passado, mas o rapaz o despista. Luan e Walmir se preocupam com a decisão de João Raul de enfrentar Ronei na Justiça. Alaorzinho alerta Janete sobre a presença de Zilá. Zilá pensa em Alaorzinho. Palhares convence Cinara a se mudar para a casa de Nora e ajudar a avó. João Raul convida Leandro para ser seu produtor musical. Gael surpreende Naiane, que se rende aos encantos do moço. Walmir ameaça Ronei para defender João Raul. Naiane se sente traída ao saber que Zilá prestigiará o lançamento do disco de Agrado e Eduarda. Alaor confronta Leandro por ter procurado Xavier. 

Capítulo 156 – terça-feira, 21

Alaor garante a Leandro que vai descobrir o real mandante do crime contra Soraia. Zilá sente inveja do amor entre Janete e Alaorzinho. Ronei provoca João Raul. Malvino sente ciúmes de Esteban com Laurinha. O lançamento de Agrado e Eduarda é um sucesso. Agrado convida João Raul para cantar com ela. Naiane comemora o sucesso de Gael nas redes sociais. João Raul e Agrado se revoltam contra Ronei quando o produtor tenta impedir o cantor de se apresentar com a moça. Irene se preocupa com Gael. Pepê Figueiredo procura Ronei para falar de Naiane. Eduarda afirma que pode ajudar João Raul contra Ronei. 

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Capítulo 157 – quarta-feira, 22 

João Raul decide vender sua casa para Eduarda. Ronei anuncia a Naiane e Gael que Pepê Figueiredo deseja firmar uma parceria com os dois. Cinara não se conforma com o fato de Nora trabalhar sem cobrar. Malvino sente ciúmes dos cuidados de Esteban com seu bebê. Walmir comenta com João Raul que deseja morar com Irene. Leandro e Alaor pressionam Xavier a revelar o mandante do crime que vitimou Soraia. Nora conversa com Cinara sobre a importância do trabalho com as ervas do Caturama. Ronei sabota João Raul. Agrado convida João Raul para passar um tempo em sua casa. Eduarda e Leandro reúnem suas famílias. Alaorzinho surpreende Janete e a convida para morar com ele. Xavier revela a Zilá que Alaor o pressionou. 

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Capítulo 158 – quinta-feira, 23

Xavier chantageia Zilá, que pede ajuda a Ronei. Alaorzinho sugere que Janete volte a cantar. Eduarda se emociona ao constatar a harmonia entre sua família e a de Leandro. Lia comenta com Leandro que Soraia teria gostado de Eduarda. Nora repreende a forma como Cinara atende Ricardo. Talita comemora o engajamento de sua live com Bará. Zuzu ouve do médico que atendeu Alaor falando de outro paciente e deduz erroneamente que o namorado está doente. João Raul afirma a Ronei que decidiu pagar a multa para rescindir o contrato dos dois. Alaorzinho pede para Janete vestir o anel de sua mãe, e Zilá os observa. 

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Capítulo 159 – sexta-feira, 24

Zilá tem uma crise de ciúmes e acusa Janete de assassina no meio do restaurante, enquanto Talita registra. Ronei afirma que o rancor de Zilá em relação a Janete pode colocar tudo a perder. Alaorzinho apoia Janete. Naiane reclama com Zilá por seu descontrole. Zuzu consulta Nora sobre Alaor, sem saber que está enganada sobre seu estado de saúde, e Cinara grava a conversa das duas. João Raul comemora com Luan a assinatura de seu contrato com Juliano. Ronei ameaça Juliano a fim de sabotar João Raul. Palhares se encanta com as atitudes de Cinara. Malvino, Agenor e Vilma não gostam quando Laurinha afirma que aceitará fazer uma turnê de shows. João Raul desconfia quando Juliano encerra o contrato. Eduarda descobre que Valéria reatou com Nelson. Xavier extorque Zilá. 

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Capítulo 160 – sábado, 25

Xavier exige que Zilá lhe dê mais dinheiro em troca de seu silêncio sobre Soraia. Eduarda aceita cuidar de Sol enquanto Valéria viaja com Nelson. Naiane se incomoda com suas diferenças em relação a Gael. Agrado apoia João Raul, que afirma que dará a volta por cima apesar das sabotagens de Ronei. Cinara sofre ao pensar em Alaor, acreditando que o empresário está doente como Zuzu falou. Tino se irrita com Esteban por conta de Laurinha. Malvino desabafa com Alaorzinho sobre Laurinha. Alaor estranha o comportamento de Zuzu e Cinara com ele. Irene fala mal de Naiane, e Gael não gosta. Esteban, Naiane e Laurinha pensam em editar o vídeo de Gael atrapalhado no restaurante. Ronei ameaça Xavier. Zuzu aceita se casar com Alaor. Xavier procura Leandro, e ouvem-se disparos.

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