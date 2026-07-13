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Cultura

Coração Acelerado: confira resumo da semana da novela das sete

Sinopses de 13 a 18 de julho da novela das sete da Globo escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 06h00
Coração Acelerado: novela ambientada no universo sertanejo gira em torna da música e de triãngulo amoroso
Coração Acelerado (TV Globo/Divulgação)
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Capítulo 149 – segunda-feira, 13

Talita pede que Tino registre o olhar apaixonado de João Raul para Agrado. Walmir conta sua história com João Raul para Irene, que se emociona. Zilá surpreende Ronei. Cinara ajuda Naiane a armar outra arapuca para Agrado e Eduarda, e Palhares desconfia. Gael é libertado do quarto em que estava preso no navio, e beija Naiane. Alaor planeja se casar com Zuzu. Agrado e João Raul pensam nas crianças que foram antes de entrar no palco. Talita e Tino tomam o chá adulterado por Naiane sem querer e perdem a voz.

 Capítulo 150 – terça-feira, 14

João Raul se declara para Agrado, e os dois se beijam. João Raul e Agrado se amam. Talita fica bem impressionada com Bará. Laurinha desabafa com Esteban. Naiane e Gael ficam juntos. Talita percebe o brilho nos olhos de João Raul e acredita que o cantor e Naiane estejam quebrando seu voto de castidade. Agenor e Vilma se incomodam ao ver Alaorzinho com Janete. Agrado e João Raul namoram na ilha. Naiane e Gael chegam na mesma praia. Talita e Tino aceitam o convite de Bará para desembarcar.

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Capítulo 151 – quarta-feira, 15

João Raul planeja seu casamento com Agrado, que afirma ao amado que a relação dos dois mudou. Gael e Naiane rememoram sua infância juntos. Bará passa mal durante a viagem com Talita. Irene questiona Walmir sobre a família de origem de João Raul. Talita descobre que João Raul e Agrado estão juntos, e Naiane pressiona Ronei. Todos comentam sobre a repercussão da postagem de Talita sobre João Raul e Agrado. Laurinha surpreende Malvino. Ronei informa a João Raul que ele precisará fazer uma coletiva de imprensa. João Raul desafia Ronei e anuncia a todos que deseja se casar com Agrado.

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Capítulo 152 – quinta-feira, 16

João Raul revela a Talita que Agrado é a verdadeira Diana, e todos se surpreendem. Zuzu aceita o anel de Alaor, mas pede para que os dois sigam apenas namorando. Gael apoia Naiane. Agrado diz a João Raul que ele terá de enfrentar a fúria de Ronei. Eva e Vânia afirmam a Bará que Talita está gostando dele. Alaorzinho teme que Janete não aceite se casar com ele. Laurinha não aceita casar com Malvino. Gael se declara para Naiane em um programa de rádio. João Raul decide encerrar seu contrato com Ronei.

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Capítulo 153 – sexta-feira, 17

Ronei lembra João Raul sobre a multa para rescindir seu contrato, e Walmir se desespera. Alaorzinho aprova a declaração pública de amor de Gael para Naiane. Eva repara na cordialidade de Zilá. Laurinha elogia Esteban. Naiane fica aflita com a exposição de sua vida feita por Gael. Alaorzinho aconselha Naiane a ouvir seu coração em relação a Gael. Bará tenta se aproximar de Talita. Ronei maldiz João Raul para Talita. João Raul afirma a Agrado que não cederá às provocações de Ronei. Eva e Vânia têm um encontro. Agenor e Vilma não compreendem a atitude de Laurinha. Naiane assume seu amor por Gael. Agrado e João Raul fazem uma viagem secreta.

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Capítulo 154 – sábado, 18

João Raul e Agrado namoram. Ronei tenta intrigar Eduarda contra Agrado. Gael e Naiane ficam juntos, e Zilá se preocupa. Laurinha gosta das atitudes de Malvino. Tino sente ciúmes de Esteban com Laurinha. Naiane tenta gerar conteúdo para suas redes com Gael. Talita toma uma atitude com Bará. Leandro recebe uma ligação, e Eduarda desconfia. João Raul se espanta com o valor da multa que terá de pagar a Ronei. Leandro encontra Xavier.

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