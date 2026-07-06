Coração Acelerado: confira resumo da semana da novela das sete
Sinopses de 6 a 11 de julho da novela das sete da Globo escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 143 – segunda-feira, 6
Agrado, Eduarda e Leandro decidem retomar a parceria musical. Todos chegam para o festival de sucos no Zuzanete, sem saber que Osmar se esconde na cozinha a mando de Zilá. Talita chega ao bar de Zuzu e Janete. Osmar sabota apenas um tipo de suco feito por Janete e Zuzu, e Zilá e Ronei se irritam. Todos começam a apresentar sintomas após tomarem o suco sabotado. Zeca estranha o comportamento de todos, mas Talita garante que é um sucesso. Alaorzinho e Janete ficam juntos. Agrado declara seu amor por João Raul.
Capítulo 144 – terça-feira, 7
João Raul percebe o estado alterado de Agrado, e cuida da moça. Tino agradece a noite passada com Esteban. Malvino e Laurinha percebem que passaram a noite lado a lado, e confessam seu amor. Leandro e Eduarda finalmente ficam juntos. Agrado lembra de ter beijado João Raul e se surpreende. Talita elogia o Zuzanete em suas redes, e Ronei e Zilá ficam indignados com o fracasso de seu plano. Eva convida Vânia para sair. João Raul e Agrado contam de seu beijo para Luan e Eduarda, respectivamente. Ronei pede ajuda a Naiane para convencer João Raul a embarcar no cruzeiro. João Raul e Agrado concordam em fazer o cruzeiro, para surpresa de todos.
Capítulo 145 – quarta-feira, 8
Janete e Alaorzinho comemoram seu amor. Naiane se irrita com a harmonia entre Eduarda, Leandro, João Raul e Agrado. Ronei combina os últimos acordos para o cruzeiro Paixão em Alto Mar. Naiane pede desculpas a Alaor por tê-lo expulsado da mansão, e agradece o apoio que recebe de Gael. Rosalva e Leocádia não aceitam os desaforos de Zilá, e Amélie se irrita com a patroa. Naiane pede para viajar com Gael para a fazenda. Janete decide comparecer ao jantar organizado por Zilá no Grupo Alaor para receber Talita.
Capítulo 146 – quinta-feira, 9
Zilá se revolta contra Janete e Alaorzinho. Cinara tenta acalmar Zilá. Tino e Esteban trocam elogios. Talita tem uma crise de alergia durante o jantar servido por Zilá, e Alaor a leva ao hospital. Ronei repreende Zilá por sua obsessão com Janete. Laurinha passa mal, e Esteban desconfia. Naiane e Gael se aproximam na fazenda, mas o rapaz adoece e frustra os planos da moça. João Raul e Agrado confessam a Walmir e Eduarda que ainda ficam mexidos um pelo outro. Naiane jura vingança contra Ronei ao ver o outdoor anunciando João Raul e Agrado juntos no cruzeiro.
Capítulo 147 – sexta-feira, 10
Naiane se sente excluída com a condução de Ronei sobre a divulgação do cruzeiro. Ronei anuncia que João Raul fará a abertura do show de Agrado e Eduarda. Nora aconselha João Raul sobre Agrado. Zilá negocia a recontratação de Rosalva e Leocádia. João Raul faz uma nova tatuagem, e Walmir acredita que é uma homenagem a Agrado. Cinara indica um chá para Naiane sabotar a dupla Agrado e Eduarda durante o cruzeiro. João Raul, Agrado, Eduarda e Naiane se preparam para embarcar no cruzeiro.
Capítulo 148 – sábado, 11
João Raul e Agrado cruzam seus olhares. Leandro é assediado por fãs, e Eduarda provoca o namorado. Gael leva Patricinha para o navio para fazer companhia para Naiane, e acaba preso na embarcação. Naiane sabota as malas de Agrado e Eduarda. Tino come um bombom adulterado e tem uma crise alérgica. Agrado estranha o sumiço de suas malas, e Bará suspeita. Naiane se irrita ao perceber que sua armação contra Agrado e Eduarda fracassou. João Raul canta em homenagem a Agrado.