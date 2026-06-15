Coração Acelerado: confira resumo da semana da novela das sete

Segunda-feira, 15

Não será exibido.

Capítulo 131 – terça-feira, 16

Alaorzinho confronta Zilá sobre seu romance com Ronei. João Raul deduz que Naiane tenha enviado o bilhete para Agrado em seu nome. Irene não gosta do comportamento evasivo de Walmir. Janete conversa com Alaorzinho sobre a vitória de Zilá no Grupo Amaral. Adilson pressiona Walmir. Alaorzinho propõe uma parceria entre Alô Balada e o Zuzanete. Leandro pede um tempo para Agrado. Agrado decide cantar sua música com João Raul.

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Capítulo 132 – quarta-feira, 17

Ronei aceita fazer a gravação da música de Agrado e João Raul usando estúdios diferentes para os dois. Zuzu incentiva Janete a abrir seu coração para Alaorzinho. Eva, Cinara e Esteban comemoram a presidência de Zilá no Grupo Amaral. João Raul sofre ao pensar em quando conheceu Agrado. Irene confronta Walmir sobre o dinheiro furtado de sua loja. Agrado afirma que está disposta a deixar Bom Retorno com Leandro.

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Capítulo 133 – quinta-feira, 18

Naiane e Alaorzinho se encontram. Adilson ameaça Walmir. Walmir descobre o segredo de Adilson. João Raul e Agrado se emocionam ao ouvir a versão final de sua música juntos. Leandro e Agrado terminam seu relacionamento. Adilson confessa seu segredo à população de Bom Retorno. Walmir garante a Irene que conseguirá retomar o controle de sua vida. João Raul se incomoda com as mudanças que Naiane faz em sua casa. Alertado por Irene, João Raul acompanha Walmir em sua primeira reunião no grupo de reabilitação.

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Capítulo 134 – sexta-feira, 19

Zilá conhece Amélie e se interessa em contratá-la. Naiane pede que Zilá pressione Ronei. Zilá revela a Naiane que ela e Ronei estão namorando. Eduarda e Leandro se encontram. Agrado e João Raul se emocionam ao ver o sucesso de sua canção. Leandro aconselha Eduarda sobre sua carreira. Gael conta a Naiane sobre sua relação com Ana Castela. Bará convida Eva e Vânia para sair. Cinara aconselha Naiane a esquecer João Raul. Alaorzinho diz para Zilá que quer logo o divórcio.

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Capítulo 135 – sábado, 20

Palhares e Cinara identificam suas diferenças, e desabafam com Zeca e Nora, respectivamente. Eduarda pede a Agrado para incluir músicas solo no álbum. Influenciado pela infusão de ervas dada por Naiane, João Raul se apresenta com sensualidade no palco, e Agrado nota.