Coração Acelerado: confira resumo da semana da novela das sete

Capítulo 126 – segunda-feira, 8

Naiane devolve a medalha de Cecília para Agrado. Ana Castela se encanta cada vez mais com Gael. Zilá afirma a Ronei que conseguirá tudo o que deseja durante o divórcio de Alaorzinho. Alaor resgata Walmir da companhia de Adilson, e Irene se preocupa com o amado. Cinara se desespera ao sonhar com o romance entre Ronei e Zilá. Agrado se machuca, e Janete socorre a filha. Walmir furta o dinheiro da loja. Alaorzinho se planeja para afastar Ronei do Grupo Amaral. Esteban reanima Naiane, que decide convidar Ana Castela para um jantar em sua casa. Todos se surpreendem com uma grande revelação de Ronei.

Capítulo 127 – terça-feira, 9

Ronei afirma a Agrado e Eduarda que é sócio de Blake e, portanto, é o verdadeiro empresário das duas. Alaorzinho desabafa com Malvino sobre a raiva que sente de Ronei. João Raul acredita que Agrado mentiu para ele sobre a parceria com Ronei. Zilá confronta Ronei sobre Agrado e Eduarda. Cinara ameaça Bara. Naiane não gosta quando Ana Castela aparece em sua casa ao lado de Gael. Palhares come o prato preparado por Cinara com as ervas de Nora, e os dois acabam se beijando. João Raul arma uma festa em sua mansão, e Naiane enfrenta o rapaz.

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Capítulo 128 – quarta-feira, 10

Naiane finge estar junto a João Raul em sua festa, e o cantor se incomoda. Eduarda sofre com seus sentimentos por Leandro. Palhares e Cinara ficam juntos novamente. Ronei se declara para Zilá e afirma que não quer perdê-la. Janete ajuda Alaorzinho. Malvino agrada Agenor, e Laurinha aprova. Walmir garante a Alaor que sabe se cuidar. Rosinha pede demissão para João Raul e passa a trabalhar com Agrado e Eduarda. Ronei decide que Eduarda viajará só com Leandro, a fim de poupar Agrado, que está com o pé machucado. Cláudio comenta com João Raul sua preocupação com Walmir. Orientado por Ronei, João Raul convida Naiane para morar em sua mansão.

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Capítulo 129 – quinta-feira, 11

João Raul explica seu plano a Naiane, que acredita que conquistará o rapaz novamente. Ana Castela e Gael curtem o momento juntos. Todos se envolvem com a eleição para a presidência do Grupo Amaral. Leandro desabafa com Palhares sobre a confissão de Eduarda. Rosinha revela a Agrado que Naiane se mudou para a mansão de João Raul. Rosalva e Leocádia pedem demissão a Zilá. Eduarda e Leandro trocam elogios durante sua viagem. Ronei se retira do pleito à presidência do Grupo Amaral para anunciar a candidatura de Zilá.

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Capítulo 130 – sexta-feira, 12

Zilá é eleita a nova presidente do Grupo Amaral, e Alaorzinho se desespera. Naiane se incomoda ao encontrar pertences de Agrado na casa de João Raul. Cinara e Palhares se envolvem novamente. Irene desconfia do comportamento de Walmir. Agrado se irrita ao receber um suposto recado de João Raul, e decide responder ao cantor. João Raul procura Agrado. Alaor e Alaorzinho flagram Ronei e Zilá.