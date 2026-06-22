Coração Acelerado: confira resumo da semana da novela das sete

Capítulo 136 – segunda-feira, 22

Amelie prepara um jantar sofisticado para Zilá. Influenciado pela infusão de ervas dada por Naiane, João Raul se apresenta com sensualidade no palco, e Agrado nota. João Raul vai atrás de Agrado. Palhares e Cinara sabotam suas bebidas com as ervas do livro de Nora, sem saber que tiveram a mesma ideia. Naiana fica furiosa com a repercussão do show. Alaorzinho afirma a Janete que aguardará a amada. . Zilá prejudica o orçamento da festa promovida por Alaorzinho intencionalmente.

Capítulo 137 – terça-feira, 23

Zilá se reafirma como presidente. Naiane se incomoda com as publicidades que Ronei lhe destina. Palhares e Cinara sofrem os efeitos das ervas ingeridas. Eduarda grava música com Leandro, ele se abre com ela. Eduarda diz que precisa conversar com Agrado. Naiane e Bará armam juntos, e João Raul suspeita dos dois.

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Quarta-feira 24/06

Não terá exibição de capítulo

Quinta-feira 25/06

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Não terá exibição de capítulo

Capítulo 138 – sexta-feira, 26

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João Raul confronta Naiane e Bara. Palhares anuncia sua volta à rádio. Eduarda não consegue falar com Agrado, e desabafa com Zuzu sobre Leandro. Walmir pede perdão a Agrado, e afirma que a moça é o grande amor da vida de João Raul. Naiane arma um plano para retornar a sua casa, e Gael comemora. Zilá recruta Osmar para sabotar Janete e Zuzu. Ela explica como proceder para interceptar a entrega das Marias do Caturama. Gael e Naiane se aproximam. Osmar consegue sabotar o trabalho de Janete e Zuzu. Eduarda decide se afastar de Agrado e Leandro por um tempo.

Sábado 27/06

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