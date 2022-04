Copa do Catar: conheça os cantores da primeira música do torneio

O sorteio dos grupos para a Copa do Mundo de 2022 está acontecendo nessa sexta-feira, 1, e a FIFA aproveitou a data para lançar a primeira música que embalará o torneio. Parceria entre o americano Trinidad Cardona, o nigeriano Davido e a cantora da casa Aisha, nascida no Catar, Hayya Hayya (Better Together) é uma produção multicultural que abraça a globalidade do evento e dá o pontapé inicial para uma premissa inédita: a Copa terá, pela primeira vez, uma playlist oficial, com uma série de músicas de cantores internacionais. “Ao reunir vozes das Américas, África e Oriente Médio, essa música simboliza como a música – e o futebol – podem unir o mundo”, disse Kay Madati, diretor comercial da FIFA em entrevista ao site oficial da entidade.

De origens diversas, o trio tem raízes no R&B, música popular americana, mas mesclam o ritmo a influências locais, em ritmos que evocam o pop, o reggae e a cultura local. Os três apresentaram a canção durante o sorteio nessa sexta. Conheça os cantores:

Aisha

Uma das artistas mais populares do Catar, país-sede da Copa, Aisha ganhou notoriedade ao se apresentar em eventos importantes do mundo, como um concerto de 2019 na Assembleia Geral da ONU, em Nova York e na abertura do Festival de Doha. “Me sinto abençoada e honrada de viver nessa época animadora, onde eu tenho a chance de presenciar e de fazer parte desse grande acontecimento para o meu país”, declarou.

Trinidad Cardona

Nascido no estado americano do Arizona, o cantor de 22 anos foi apresentado ao mundo em 2017, quando estourou com o hit viral Jennifer, que pavimentou o caminho para o single Dinero. Cardona foi criado por duas mães, a biológica e sua esposa, com origens mexicana e porto-riquenha. “É uma celebração, abraça tudo o que a Copa do Mundo defende. Pessoas de todos os lugares do mundo se reunindo, e eu amo essa mensagem”, disse sobre a canção.

Davido

Nascido em Atlanta, nos Estados Unidos, Davido foi criado em Lagos, na Nigéria, e é o primeiro artista solo africano a fazer um grande show na Europa, em 2019. Nascido David Adeleke, Davido é um dos artistas mais importantes da Nigéria, e é donos de hits como Fall and If, A Better Time e Don Jazzy, dando visibilidade à música do continente. “Cresci por toda a parte do mundo. Quanto mais eu viajava, mais eu percebia que somos um único povo, e um único mundo”, disse à FIFA sobre a música.