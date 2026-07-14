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Cultura

Copa 2026: Saiba quais cantores comandam o show de abertura da final

Grande final do campeonato acontece neste domingo, 19, a partir das 16h (horário de Brasília)

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 13h56 | Atualizado em 15 jul 2026, 14h46
A taça da Copa do Mundo FIFA e uma bola de futebol branca e preta sobre o gramado verde de um estádio vazio, com arquibancadas ao fundo
Bola da final e a taça da Copa do Mundo de 2026 (adidas/Divulgação)
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Copa 2026: Saiba quais cantores comandam o show de abertura da final Priorizar nos meus resultados Google

Marcada para o próximo domingo, 19, a cerimônia de abertura da final da Copa do Mundo 2026 teve suas principais atrações divulgadas nesta terça-feira, 14. Laura Pausini, Robbie Williams e Nicole Scherzinger irão se apresentar ao vivo no MetLife Stadium, em Nova York, antes do início da grande final.

Os três interpretarão Desire, música oficial da Fifa, que une os idiomas inglês e espanhol. A canção foi escrita por Robbie Williams e produzida por Karl Brazil e Owen Parker, com versão em espanhol adaptada por Laura Pausini. Lançada em 2025, a faixa acompanhou a entrada dos jogadores em campo na Copa do Mundo de Clubes da Fifa e nos jogos do Mundial de 2026, sediados nos Estados Unidos, México e Canadá.

Em publicação feita no Instagram, a cantora italiana celebrou o momento: “Cada vez que tenho a oportunidade de unir música e esporte, percebo como ambos têm o poder de conectar as pessoas por meio de uma mesma emoção: a paixão. Participar da Copa do Mundo Fifa 2026 ao lado de Robbie Williams e Nicole Scherzinger será mais uma experiência inesquecível. É uma honra fazer parte de um evento que reúne pessoas do mundo todo por meio da música, do esporte e da celebração”, escreveu.

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Além do show de abertura, a disputa final do campeonato também contará com um show de intervalo comandando por Justin Bieber, Madonna, Shakira e pela banda sul-coreana BTS.

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TAGS:
Copa do Mundo
Copa do Mundo 2026
Madonna
mega show
O Som e a Fúria
Shakira
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