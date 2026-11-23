Controle de afeto: Sérgio Malheiros é questionado por relação com Sophia Abrahão
Ator reagiu a críticas sobre casamento com uma mulher branca
O ator Sérgio Malheiros comentou as críticas que recebe por ser casado com uma mulher branca, a também atriz Sophia Abrahão. Ao ser questionado sobre como lida com cobranças em relação ao casamento inter-racial, o artista disse que era “muito jovem” quando começou a se relacionar com Sophia e que, naquele momento, suas escolhas afetivas não passavam por esse tipo de reflexão.
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“Pensar sobre isso, refletir sobre isso, me fez entender muita coisa, até sobre a própria história da minha mãe e sobre as mulheres que estão à minha volta”, afirmou Sérgio, durante participação no programa Sem Censura, da TV Brasil. Ele também destacou que considera importante manter o debate: “Acho uma pergunta interessante, é um fato que a gente precisa conversar sempre. Mas é isso, não tem muito o que dizer”.
Sérgio e Sophia estão juntos desde 2014, quando se conheceram durante as gravações da novela Alto Astral, da Globo.
A apresentadora Cissa Guimarães reagiu à declaração de Malheiros. “Não tem o que dizer, gente. Bateu o amor, bateu o tesão, foi”, comentou, em tom descontraído. Já Linn da Quebrada, que também participava da atração, brincou com o ator: “Eu vou criticar, porque não é casado comigo. Você vacilou”.