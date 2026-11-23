Ler Resumo





Em participação no Sem Censura, Sérgio Malheiros comentou as cobranças que recebe pelo casamento com Sophia Abrahão, uma mulher branca. O ator admitiu que era jovem ao iniciar a relação em 2014, mas destacou a relevância de debater as relações inter-raciais e suas implicações.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O ator Sérgio Malheiros comentou as críticas que recebe por ser casado com uma mulher branca, a também atriz Sophia Abrahão. Ao ser questionado sobre como lida com cobranças em relação ao casamento inter-racial, o artista disse que era “muito jovem” quando começou a se relacionar com Sophia e que, naquele momento, suas escolhas afetivas não passavam por esse tipo de reflexão.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente)

“Pensar sobre isso, refletir sobre isso, me fez entender muita coisa, até sobre a própria história da minha mãe e sobre as mulheres que estão à minha volta”, afirmou Sérgio, durante participação no programa Sem Censura, da TV Brasil. Ele também destacou que considera importante manter o debate: “Acho uma pergunta interessante, é um fato que a gente precisa conversar sempre. Mas é isso, não tem muito o que dizer”.

Continua após a publicidade

Sérgio e Sophia estão juntos desde 2014, quando se conheceram durante as gravações da novela Alto Astral, da Globo.

A apresentadora Cissa Guimarães reagiu à declaração de Malheiros. “Não tem o que dizer, gente. Bateu o amor, bateu o tesão, foi”, comentou, em tom descontraído. Já Linn da Quebrada, que também participava da atração, brincou com o ator: “Eu vou criticar, porque não é casado comigo. Você vacilou”.

Continua após a publicidade