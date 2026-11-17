O contrarregra Josenildo Amante Pereira, mais conhecido como Magrão, foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na última sexta-feira, 13, após agentes encontrarem munição calibre 38, documentos e dinheiros falsos durante uma operação em Duque de Caxias. Embora a família de Josenildo afirme que o material era utilizado no trabalho do contrarregra em produções audiovisuais, a PCERJ afirma que ele não possuía nenhuma autorização para manter aquele tipo de material ou contrato vigente que justificasse a posse.

Em declaração à coluna GENTE, a Polícia Civil reiterou a regularidade de sua atuação: “Ele não tem nenhum contrato vigente ou documentação atual relativa à posse do material. E, independente disso, ele não tem autorização para manter esse tipo de material”, afirmou a corporação, em nota. Segundo a PCERJ, foram encontradas 31 munições dentro da residência de Josenildo, todas verdadeiras, e os documentos falsos achados no local continham informações referentes a pessoas reais.

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A detenção de Josenildo ganhou repercussão após sua família protestar contra o ocorrido, alegando que o material era cenográfico, utilizado durante seu trabalho, e que as autoridades cometeram um equívoco. “Ver um trabalhador inocente ter a sua vida, a sua dignidade e a sua reputação jogadas na lama por causa de material cenográfico de trabalho é o retrato mais cru do descaso, da incompetência. Estamos falando de ferramentas de ofício, de adereços, de arte e trabalho. Como é possível que uma profissão baseada na criatividade, na produção e no trabalho seja tratada como suspeita?”, afirmou a filha do contrarregra, Yasmim Galdino.

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O episódio levou à manifestação de atores que já trabalharam com Josenildo, como Raphael Logam e Rui Ricardo Diaz, de Impuros. “O Magrão trabalha como contra-regra, então entraram na casa dele sem mandado, sem nada, e acharam o material de trabalho dele, não perguntaram, e prenderam ele bruscamente”, afirmou Logam, enquanto Diaz destaca a natureza do trabalho do contrarregra: “Ele, obviamente, trabalha com materiais cenográficos, que o contrarregra cria, constroi para a cena, para que seja usado nas mais diversas produções.”