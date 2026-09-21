Conrado reage a processo de Xuxa contra Andréa Sorvetão

O embate entre Xuxa Meneghel e Andréa Sorvetão ganhou um novo capítulo após Conrado, marido da ex-Paquita, se manifestar publicamente contra a apresentadora. Em vídeo publicado nas redes sociais, o cantor acusou a Rainha dos Baixinhos de agir por vingança ao cobrar na Justiça uma dívida relacionada a um apartamento cedido à família. O imóvel, localizado no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, foi cedido por Xuxa ao casal em 2020, por meio de um contrato de comodato. O acordo previa que Sorvetão arcasse com despesas como condomínio, IPTU, taxa de incêndio, luz e gás. O imóvel foi devolvido em 2021 e a dívida, atualizada, teria chegado a aproximadamente 26 mil reais.

Conrado afirmou que tentou resolver a pendência anteriormente e questionou o fato de a cobrança ter sido levada à Justiça anos depois. “Você teve a oportunidade de ter feito esse acerto lá atrás, mas você não quis. Porque todas as pessoas sabem que esse dinheiro para você não significa absolutamente nada”, declarou.

Na sequência, o cantor disparou críticas pessoais à apresentadora e afirmou que ela teria usado a dívida como um “trunfo” contra o casal. “De fato, realmente Xuxa, você é uma pessoa má. É uma pessoa que tem o coração ruim. Você, com certeza, é uma pessoa vingativa”, disse. Ainda na publicação, ele afirmou que pretende contestar a situação judicialmente: “Nós sabemos que você tem seus advogados, mas nós também temos os nossos. Porque aqui não temos os recursos que você tem, por enquanto, porque a vida dá muita volta, mas tem muita coragem. Eu não sou um banana. Vou para dentro porque tenho razão”.

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Andréa Sorvetão também se pronunciou sobre o caso e afirmou que ainda não havia recebido uma intimação oficial. Segundo ela, tomou conhecimento da dívida em 2023, quando teria sido procurada pela administradora do imóvel. A ex-Paquita disse ainda que tentou negociar o pagamento de forma parcelada, mas não houve acordo.

O episódio reacende o histórico de afastamento entre Xuxa e Sorvetão, que deixaram de ser próximas nos últimos anos após divergências públicas. Sorvetão, inclusive, ficou de fora de apresentações especiais que reuniram ex-paquitas.

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