Conheça Terry Perry, o comediante bilionário que ajudou Meghan e Harry

O cineasta, comediante, ator e roteirista americano Tyler Perry, 51 anos, transformou-se imediatamente no assunto mais comentado no Twitter nesta semana após seu nome ter sido citado rapidamente pelo príncipe Harry e sua mulher, Meghan Markle, durante a entrevista que eles concederam a Oprah Winfrey. Perry ajudou o casal a se mudar do Canadá para os Estados Unidos, oferecendo uma casa e seguranças. Mas, quem é Tyler Perry, o magnata que, segundo a Forbes, tornou-se bilionário em 2011, transformando-se em um dos homens mais bem pagos do entretenimento?

Perry é bastante conhecido nos Estados Unidos em razão de seus filmes de humor e drama, sempre focado em personagens negros. Um de seus trabalhos mais famosos é a franquia de comédias da personagem Madea, que ele próprio interpreta. Um desses filmes estreou no Brasil com o título Diário de uma Louca (2005), dirigido por Darren Grant e com roteiro de Tyler. No filme, uma mulher vê seu casamento desabar quando o marido admite ter um caso. A esposa, então, volta a viver com sua avó Madea e seu primo Brian, que também é interpretado por Perry. Em 2010, ele lançou o filme For Colored Girls, em que aborda questões como aborto e abuso sexual.

Quando Meghan e Harry precisaram sair às pressas do Canadá, após o endereço de sua casa ter sido descoberto pela mídia, eles receberam a ajuda imediata de Perry. Com a iminência do confinamento pela pandemia, o casal não queria continuar desprotegido no Canadá, assim foi para uma das mansões de Perry em Los Angeles, não muito longe de onde mora a mãe de Meghan, Doria Ragland. O comediante ainda providenciou seguranças. Assim, Harry e Meghan ganharam tempo para comprar sua própria casa, em Montecito, na Califórnia, a 160 quilômetros ao norte de Los Angeles, onde vivem hoje.

Não se sabe exatamente como o casal conheceu Perry. Mas eles têm amigos famosos em comum que circulam no mesmo círculo íntimo, principalmente a própria Oprah. Porém, de acordo com uma reportagem exibida pelo programa televisivo Entertainment Tonight, Oprah não foi a responsável por fazer a ponte entre Perry e o casal. “Harry e Meghan conhecem pessoas. Tyler conhece pessoas”, disse uma fonte.

A própria história de vida de Perry, no entanto, está intimamente relacionada a Oprah, com ambos se ajudando mutuamente. A história de vida de Perry, aliás, é tão incrível que valeria um filme. Ele nasceu em uma família muito pobre de Nova Orleans, na Luisiana, e suas primeiras peças teatrais foram inspiradas em um homem violento que vivia com sua mãe e que por anos ele achou que fosse seu pai. O incentivo para escrever sua primeira peça surgiu após assistir um episódio do famoso talk show do Oprah. Em seguida, ele passou seus próximos 20 anos viajando pelo país se apresentando em pequenos teatros. O teatro não dava muito dinheiro e ele começou a trabalhar também como vendedor de carros. Mais ou menos nessa época, ele mudou-se para Atlanta, na Geórgia, e começou a escrever roteiros para a TV, quando criou sua personagem mais famosa, a avó Madea.

Na cidade, ele alugou e depois comprou terrenos onde viria a construir seus estúdios no futuro, em uma área de 134 hectares, mais do que o dobro do tamanho dos estúdios da Warner, em Burbank, na Califórnia, transformando a cidade em um novo polo de produção cinematográfica dos Estados Unidos. A construção também foi uma dica de Oprah. Ela teria dito a ele que um ator só prospera quando é o dono de seu próprio negócio. O gatilho para o sucesso surgiu quando as redes UPN e WB se fundiram para formar o canal CW. A nova rede, precisava de conteúdo e Perry apresentou dez episódios da série House of Payne, um dos primeiros trabalhos produzidos pelos estúdios. O canal TBS se interessou pela série e ofereceu mais de 200 milhões de dólares para adquirir a atração, feita a partir de um reduzidíssimo orçamento.

Perry também já ajudou Oprah quando ela lançou seu canal OWN. A apresentadora contou que uma vez Perry voou de Atlanta para Santa Bárbara só para perguntar para ela se tudo estava bem. “‘Eu só quero ver seu rosto e ter certeza de que você está bem’, Tyler me disse. Então ele se virou e voltou para casa”, contou a apresentadora. Tyler também é autor da série The Have and the Have Nots e Love Thy Neighbour, um dos sucessos do canal de Oprah.

A entrevista de Meghan e Harry foi exibida no último domingo, 7, pelo canal americano CBS. Entre as revelações feitas na conversa, Meghan disse que pensou em se matar e que escutou dentro da família real comentários sobre a cor de pele de seu primeiro filho com Harry, Archie. No Brasil, a entrevista será exibida na quinta-feira, 11, às 22h30, pelo canal pago GNT.