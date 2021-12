Conheça ‘Seiva Bruta’, curta brasileiro que pode ser indicado ao Oscar

Apesar de o longa-metragem nacional Deserto Particular, de Aly Muritiba, ter ficado de fora da corrida do Oscar 2022, o Brasil ainda pode aparecer na maior premiação do cinema. O curta-metragem Seiva Bruta está presente na lista de pré-indicações divulgada terça-feira, 21, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. A lista com as indicações definitivas sairá em 8 de fevereiro e a cerimônia está marcada para acontecer em 27 de março.

Escrito e dirigido pelo brasileiro Gustavo Milan, o curta acompanha a história de Marta – interpretada pela atriz venezuelana Samantha Castilho, é uma estrangeira que está vindo ao Brasil e passa a ajudar um casal amamentando a filha deles. Rodado em Manaus, o filme tem como temática a imigração de venezuelanos para o Brasil. Além de Castilho, conhecida pelo longa-metragem Pelo Malo, vencedor da Concha de Ouro no Festival Internacional de San Sebastián, o elenco conta com Brenda Moreno, Abilio Torres e Luiz Carlos Vasconcelos.

Em campanha para conquistar a tão almejada indicação ao Oscar, Seiva Bruta já conseguiu destaque em alguns festivais internacionais. Em 2021, a produção venceu o prêmio de Melhor Curta no Short Shorts Film Festival & Asia, no Japão, além de uma condecoração no Festival de Cinema do Brooklynk, nos Estados Unidos. No ano anterior venceu como melhor curta-metragem no Festival Internacional de Rhode Island. Além disso, o cineasta também foi condecorado, em 2019, com o prêmio de Melhor Curta Latino no Directors Guild of America. Em janeiro de 2022, o filme será apresentado no Festival de Palm Spring, na Califórnia.

Morando em Nova York desde 2020, Gustavo Milan cursa mestrado na área de cinema na New York University. A trajetória do cineasta começou em 2014, depois que ele se formou na escola francesa de documentários Ateliers Varan, em Paris. Atualmente, Milan está finalizando seu segundo curta-metragem, chamado Eterno retorno.