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Cultura

Conheça Maidy Lacerda, a autora que mais vendeu livros no Brasil este ano

Escritora viralizou com vídeos sobre contos de fadas no YouTube antes de criar a série juvenil que conquistou crianças

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 ago 2026, 08h00 | Atualizado em 31 ago 2026, 12h18
TEMA - A escritora de 29 anos: a protagonista é uma princesa fora dos padrões
TEMA - A escritora de 29 anos: a protagonista é uma princesa fora dos padrões (Mari Lage/.)
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Conheça Maidy Lacerda, a autora que mais vendeu livros no Brasil este ano Priorizar nos meus resultados Google

Em 2005, aos 8 anos, Yara Lacerda Lima não imaginava que as páginas rabiscadas em seus diários serviriam de inspiração para transformá-la, duas décadas depois, em fenômeno editorial. A mineira de Contagem assina sua obra como Maidy Lacerda (um trocadilho com a palavra mermaid, “sereia”, em inglês). Ela é hoje, aos 29 anos, figura constante nas listas de mais vendidos do país com a saga juvenil O Diário de uma Princesa Desastrada, que ultrapassou a marca de 1 milhão de exemplares, somando os quatro volumes, lançados desde 2022, e as duas histórias derivadas. Segundo levantamento da BookInfo, feito a pedido de VEJA, até o mês de agosto Maidy lidera como a autora brasileira que mais vende em 2026: seus livros acumulam 220 000 cópias comercializadas neste ano; na segunda colocação aparece Clarice Lispector, com dez títulos e 170 000 exemplares. No total — e tirando os clássicos da conta — a jovem rivaliza apenas com grandes autores da ficção adulta atual, caso de Carla Madeira e Itamar Vieira Junior.

Quatro capas de livros infantis da série Diário de uma Princesa Desastrada, com ilustrações coloridas e personagens de cabelos roxos. Cada capa apresenta uma princesa em diferentes cenários mágicos, com elementos como flores, coroas, sapos e vassouras, e o nome da autora Maidy Lacerda
1 MILHÃO DE CÓPIAS - A saga: popularidade também em Portugal (./.)

Fruto da era digital, Maidy alimentou por anos um blog com resenhas de livros antes de migrar para o YouTube. A internet a ajudava a lidar com a forte timidez. Quando um de seus vídeos sobre as histórias sombrias por trás dos contos de fadas, à moda dos Irmãos Grimm, viralizou, ela passou a se dedicar apenas à temática princesas. Foi o pontapé para a criação do reino fictício de Florentia e da trapalhona princesa Amora, protagonista da série. “Esses livros são a maior realização da minha vida”, conta a escritora, citando o fato de ter construído uma trajetória longe das vias tradicionais do mercado editorial — curiosamente, o caminho até as livrarias foi intermediado por uma fã cujo pai trabalhava na Editora Planeta. “Eu não conhecia ninguém na indústria literária. Não teria conseguido sem meus seguidores”, afirma.

Filha de uma artesã e de um operário siderúrgico, a jovem, agora, vê seu trabalho atravessar fronteiras. Best-­seller também em Portugal, o primeiro Princesa Desastrada ganhou recentemente tradução para o espanhol, com lançamentos previstos no México e nos Estados Unidos ainda neste ano. Por trás dos números está uma protagonista distante das princesas impecáveis que povoaram durante décadas o imaginário infantil. Amora tropeça, erra, se mete em confusões e não se encaixa com facilidade — características nas quais Maidy enxerga a identificação dos jovens leitores. Na dedicatória, reforça: “Para todas as pessoas que, mesmo com tanta escuridão, continuam sendo bondosas”. Um fenômeno encantado e fofíssimo.

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Publicado em VEJA de 28 de agosto de 2026, edição nº 3010

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