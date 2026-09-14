Conheça Ella Langley, cantora que alcançou recorde de Mariah Carey
Faixa 'Choosin' Texas' completou 22 semanas no topo das mais tocadas nos EUA, mesmo feito de 'All I Want for Christmas Is You'
Aos 27 anos, Ella Langley completou 22 semanas no primeiro lugar da Billboard Hot 100, ranking das músicas mais ouvidas nos Estados Unidos. O country Choosin’ Texas atingiu o recorde que apenas Mariah Carey conseguiu até hoje, com a faixa natalina All I Want for Christmas Is You, em dezembro de 2019.
Natural do Alabama, Ella começou a ter interesse pela música na igreja protestante frequentada pela família. Ainda pequena, preparava apresentações apenas para as vacas de um pasto logo atrás da casa em que morava. Aos 18 anos, começou a compor e fazer performances em bares da cidade. Em 2019, se mudou para Nashville, no Tennessee, onde se dedicou a trabalhar como compositora para outros artistas, inspirada pelas letras sinceras de Stevie Nicks e Willie Nelson.
Dois anos depois, garantiu um contrato com a Sony Music. O primeiro álbum chegou apenas em 2024, intitulado de Hungover. O single You Look Like You Love Me, com participação do cantor Riley Green, rendeu a primeira entrada na Billboard Hot 100, na 53ª posição. O lançamento também gerou duas turnês, entre 2024 e 2025.
Em 2025, Ella Langley lançou o seu segundo álbum de estúdio, Dandelion, com produção de Miranda Lambert, nome consagrado do country. Antes mesmo da divulgação do projeto, a cantora viu a carreira mudar com o lançamento de Choosin’ Texas, segunda música de trabalho do disco. A balada de ritmo constante reflete sobre o término de um relacionamento, depois que o parceiro escolhe o passado no Texas, em vez do romance.
A faixa ganhou tração no TikTok. Depois de usuários começarem a compartilhar vídeos com coreografias simples ao som da música, celebridades como Hailey e Justin Bieber usaram a trilha em postagens nas redes sociais. Choosin’ Texas entrou para o topo das mais ouvidas nos Estados Unidos em fevereiro e, desde então, conseguiu conquistar o mesmo feito de Mariah Carey. O novo recorde ainda aumenta as chances da cantora na corrida para o primeiro Grammy, em 2027.