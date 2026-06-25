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Cultura

Conheça a atriz que fará Marília Mendonça em filme do Prime Video

Filmagens da cinebiografia começam em julho — elenco ainda conta com Hermila Guedes, Klara Castanho e Marcelo Serrado

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 10h50 | Atualizado em 25 jun 2026, 10h54
Montagem com duas cantoras: à esquerda, Marina Versos, com cabelo ruivo, vestido prateado brilhante e colar de pérolas, posa agachada em ambiente noturno. À direita, Marília Mendonça, com cabelo loiro, blusa preta e tiara, sorri com as mãos na cabeça em fundo cinza
Marina Versos, de Goiânia, será Marília Mendonça em filme (Instagram/Reprodução)
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O Prime Video anunciou nesta quinta-feira, 25, que as filmagens de uma cinebiografia de Marília Mendonça começam logo mais, em julho. Intitulado Marília, o longa-metragem será estrelado pela atriz iniciante Marina Versos, descoberta pela produção após uma procura minuciosa.

“A busca pela protagonista foi uma jornada ponderada e muito cuidadosa, porque temos a preocupação de honrar e preservar o legado da Marília. Encontrar a Marina Versos foi uma grata surpresa – uma cantora de Goiânia que nos impressionou pela potência vocal e por sua profunda identificação com a obra de Marília.”, diz Javiera Balmaceda, Head de Originais para a América Latina, Canadá, Austrália e Nova Zelândia do Amazon MGM Studios.

Marina Versos compartilha seu trabalho como cantora nas redes sociais e, até o momento, tem cerca de 3.400 seguidores no Instagram. No início de junho, ela postou fotos com o cabelo já descolorido, semelhante ao tom de loiro ao qual Marília aderia.

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Para além dela, o elenco conta com Hermila Guedes, Klara Castanho, Marcelo Serrado, Sophia Valverde, Daniel Haidar, Alejandro Claveaux, George Sauma, André Torquato, Luccas Oliver, Igor Armucho, Davi Bensá e Marcus Gouveia. A direção do filme, por sua vez, fica a cargo de Dainara Toffoli.

A sinopse oficial diz: “Nascida no coração do Brasil e criada em um lar fragmentado, chefiado pela mãe, Marília Mendonça trilha uma jornada de altos e baixos desde a sua adolescência, cantando na igreja, até se tornar uma das maiores artistas brasileiras de todos os tempos. Com um talento inigualável para compor, a jovem Marília busca uma maneira única de se expressar, enfrentando uma indústria dominada por homens, enquanto lida com seus relacionamentos pessoais, as pressões da fama e conflitos com o mercado musical. Ao transformar suas histórias em músicas, Marília dá voz à milhares de mulheres, e conquista todos os cantos do Brasil”.

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