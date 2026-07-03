Confira como ficam os horários das novelas da Globo nesta sexta-feira com a Copa

Durante a tarde desta sexta-feira, 3, a partir das 15h (horário de Brasília), acontece a partida entre Austrália e Egito na Copa do Mundo 2026. Com isso, a programação das novelas da Globo sofrerá alterações para comportar a exibição do Mundial.

O Vale a Pena Ver de Novo com a reprise de Avenida Brasil passará a partir das 17h10, seguido pela exibição de A Nobreza do Amor, às 17h50 (10 minutos antes do horário regular). Às 19h, será transmitido o jogo entre Argentina e Cabo Verde, portanto a novela Coração Acelerado não irá ser exibida.

Com quase uma hora de atraso, Quem Ama Cuida vai passar às 21h55, logo após o Jornal Nacional, que irá ao ar a partir de 21h10. Durante a madrugada, por volta de 1h20, haverá a reapresentação de A Nobreza do Amor.

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