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Cultura

Confira as atrações por dia do Lollapalooza Brasil 2027

Evento acontece nos dias 19, 20 e 21 de março e edição celebra quinze anos do festival no país

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 12h32
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David Guetta (Reprodução/Instagram)
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O Lollapalooza Brasil divulgou, nesta quarta-feira, 14, o line-up oficial de cada dia da 15ª edição do festival, que acontece entre 19 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O evento conta com shows de artistas como Travis Scott, David Guetta, Charli XCX, Cage The Elephant e Fountaines D.C.

Na sexta-feira, 19, primeiro dia do festival, os headliners são Travis Scott, David Guetta e Sombr. A estreia também inclui apresentações de Slayyyter, Cage The Elephant, Lola Young, Cat Dealers e Leon Bridges. No sábado, 20, quem lidera as apresentações são as bandas americanas The Killers e Queens Of The Stone Age e o DJ brasileiro Mochakk.

O último dia de evento será comandado pela britânica Charli XCX, The Neighbourhood, Fountaines D.C e The Prodigy, além de shows como Malcom Todd, Raye, Adéla e Criolo, Amaro & Dino.

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Com a novidade, começam as vendas do Lolla Day, ingresso que garante acesso a uma das três datas do festival, conforme a escolha do comprador, e já está disponível em todas as modalidades no site e na bilheteria oficial da Ticketmaster Brasil. O Lolla Pass, ingresso válido para os três dias, continua disponível.

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