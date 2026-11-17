Gérard Depardieu veio a público pedir desculpas após ser condenado por agredir sexualmente duas mulheres em um set de filmagens em 2021. “A Justiça se pronunciou. Fui declarado culpado. Eu aceito e assumo esta condenação”, afirmou o ator de 77 anos, que pediu “desculpas profundas e sinceras” a todos que “podem ter sofrido” com seus atos”

O ator francês já havia sido condenado a 18 meses de prisão por um tribunal de Paris em 2025, mas entrou com um recurso contra a decisão, que só foi retirado na segunda-feira, 16. “Nos sets de gravação, durante muito tempo me escondi por trás da provocação e da malícia”, disse Depardieu, que foi outrora um dos mais destacados nomes do cinema francês.

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