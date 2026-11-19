A conta pela ocupação da antiga mansão de Mário Gomes no Joá, no Rio de Janeiro, pode ultrapassar R$ 7 milhões em uma simulação que reúne taxa de ocupação, condomínio e IPTU. O cálculo chega a R$ 7.329.952,43, sem juros, ao aplicar o IPCA, acumulado entre abril de 2011 e setembro de 2024 sobre uma base estimada de R$ 3.429.573,67. A Justiça ainda vai apurar quanto o ator e a mulher, Raquel Palma, terão de pagar. O IPCA é a taxa comum aplicada pela justiça quando não existe outra determinada em contratos.

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Segundo a sentença revelada pela coluna GENTE, a juíza Admara Falante Schneider determinou que a taxa corresponda ao aluguel de mercado da própria mansão durante o período de ocupação. O casal também foi condenado a arcar com débitos de IPTU e condomínio até setembro de 2024, quando deixou o imóvel. A família havia permanecido na casa mesmo depois de uma associação de servidores públicos arrematá-la por R$ 720 mil, em 2011, num leilão para pagar dívidas trabalhistas de uma antiga confecção do ator.

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De galã de novelas à crise financeira: a trajetória recente de Mário Gomes e a condenação pela Justiça no Rio

Fontes procuradas pela coluna no mercado mobiliário informaram que a aluguel de uma casa de alto padrão na região, onde mora personalidades como Angélica e Luciano Huck, começa a partir de R$ 14.000,00 podendo chegar a 100 mil mensais. Uma casa com a localização e metragem da de Mario Gomes, mesmo com as necessidades de reforma apontada pelo próprio ator, pode ser alugada a partir de R$ 18.000,00. O condomínio mensal gira em torno de R$ 3 mil mensais, já o IPTU gira em torno de 4 mil anuais.

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Risco de bens penhorados

A simulação usa R$ 18 mil mensais como referência para a taxa de ocupação. Em 161 meses, só essa parcela soma R$ 2,898 milhões, antes da correção. Com condomínio e IPTU, a base fica em cerca de R$ 3,43 milhões. O IPCA acumulado de 113,73% acrescenta aproximadamente R$ 3,9 milhões quando aplicado sobre o valor integral. Se abril de 2011 for adotado como mês-base e a atualização começar em maio, o total simulado fica em R$ 7,27 milhões, também sem juros.

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A decisão judicial que condenou o ator e a esposa ainda cabe recurso, o que pode aumentar o valor caso sejam aplicadas multas em instâncias superiores, além de honorários advocatícios. Se o casal não pagar os valores em prazo determinado pela justiça, pode sofrer com arresto, bloqueios e penhoras de contas bancárias. Caso não seja encontrado valores em conta, outros bens do ator podem ser penhorados e vendidos por leilão judicial até a quitação do débito. Procurado, o ator não se manifestou até o momento.