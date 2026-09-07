Conciliando música e atuação, Emanuelle Araújo celebra raízes baianas em álbum

Em meio à corrida rotina como atriz, Emanuelle Araújo passa longe de querer descansar. Pelo contrário: a artista também se dedica à carreira musical. Presente no quarto dia de shows do Rock in Rio, nesta segunda-feira, 7, Emanuelle falou sobre as expectativas para o novo álbum, projeto que homenageia sua terra natal, a Bahia.

“Eu sempre busco conciliar minhas duas carreiras. É um álbum importantíssimo para mim, um álbum em que eu reverencio a minha terra, a Bahia, todas as minhas referências e influências musicais. Um álbum com canções inéditas, com algumas regravações. Gravei a Clara Nunes, que foi muito importante para mim, e é um trabalho que eu tenho muito carinho”, disse.

A artista também contou que precisou segurar os planos para a turnê por conta de A Nobreza do Amor. Com o encerramento das gravações, porém, pretende voltar aos palcos. “Segurei um pouco a turnê em função da novela, que a gente acaba agora em outubro, mas logo após a novela vou estar dando uma circulada com shows por aí”, afirmou.

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