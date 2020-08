Concertos voltados para a cultura japonesa serão exibidos online

Apreciadores e conhecedores da música e da cultura japonesa, assim como amantes da música clássica, poderão assistir, a partir deste fim de semana até 20 de dezembro, a uma série de dez concertos solo promovidos por músicos do Brasil e do Japão, todos gravados em suas próprias casas. O projeto Música no Castelo, da Fundação Japão em São Paulo (FJSP), com o apoio de Sinos na Floresta, é um resgate, de forma simbólica, do espírito zen da reclusão e da prática da meditação.

“A proposta é passar a mensagem de que nossas casas se transformaram em verdadeiros castelos nestes tempos de quarentena, uma linguagem simbólica da fortificação das residências, deixando o inimigo do lado de fora”, afirma o músico Shen Ribeiro, curador do projeto.

Lembrando que, durante este período de pandemia, teatros e casas de shows ficaram fechados. Por isso, a ideia é levar ao público música de boa qualidade, com intérpretes brasileiros e japoneses em seus espaços – além da reflexão sobre estar em casa. “Desejamos que esse canal de comunicação possa levar para as pessoas uma mensagem de paz e esperança para um mundo que está se transformando e, com certeza, será melhor quando esta tormenta passar”, completa o músico.

Além das transmissões, o site da FJSP disponibilizará conteúdos especiais sobre cada programa, informações sobre os músicos, seus repertórios e instrumentos utilizados, permitindo aos apreciadores conhecer um pouco mais sobre a música e a cultura japonesa. As apresentações estarão disponíveis nos dias 15 e 20 de cada mês a partir das 17 horas, no canal do YouTube da Fundação Japão em São Paulo.

Músicos participantes

1/10 O tocador e mestre de shakuhachi Jumei Tokumaru foi um discípulo direto do grande músico da escola Chikumeisha e Tesouro Nacional Goro Yamaguchi. Em sua vivência, herdou a maneira de tocar muito próxima de seu professor. Hoje, é um dos principais mestres e concertistas do estilo “kinko” no Japão. Sua participação trará o melhor do honkyoku, a música original para shakuhachi. (Fundação Japão/Divulgação) 2/10 Tamie Kitahara é uma nipo-brasileira radicada em São Paulo que divulga a escola Seiha de koto. Desenvolve um importante trabalho ensinando koto e shamisen para nikkeis e brasileiros. Nesse projeto, mostrará um pouco do universo tradicional de sua linha de ensinamentos. (Fundação Japão/Divulgação) 3/10 Gabriel Levy traz uma tradição musical familiar, que se iniciou na Casa Levy – loja de pianos de sua família, fundada em 1860, em São Paulo, e seguiu com seu tio-avô, Alexandre Levy, grande acordeonista e compositor brasileiro. Tem em sua trajetória grandes trabalhos com a música japonesa, entre eles arranjos e trilhas utilizando instrumentos tradicionais japoneses. (Fundação Japão/Divulgação) 4/10 Chie Hanawa impressiona com sua técnica e postura musical. Esteve no Brasil em 2015, a convite da Fundação Japão. Em sua participação, mostrará que o shamisen, um instrumento tradicional do país, também pode ser dominado por uma jovem compositora. (Fundação Japão/Divulgação) 5/10 Camilo Carrara apresenta ao público brasileiro em seu CD Canção do Sol Nascente um pouco do universo da importante transição do período Meiji, no qual a cultura europeia entrou no Japão transformando a sociedade da época. (Fundação Japão/Divulgação) 6/10 Kaoly Asano, uma das musicistas do Grupo Gocoo, desenvolve um trabalho único de divulgação do taiko fora do Japão. Mostrar a linguagem original de sua abordagem para esse típico tambor japonês, tocando em sua própria casa, será um grande desafio para Asano. (Fundação Japão/Divulgação) 7/10 Akiko Sakurai se apresenta com sua biwa nos quatro cantos do Japão e em vários países do mundo – inclusive no Brasil. Foi responsável pela primeira execução na América Latina da peça November Steps, de Toru Takemitsu, no Theatro Municipal de São Paulo. A biwa, originalmente um instrumento da corte, tem hoje mais espaço no cenário mundial graças a ações musicais como essas. (Fundação Japão/Divulgação) 8/10 A cidade de Wakayama tem sido referência no controle da atual pandemia causada pelo novo coronavírus no Japão. É de lá que vem Yoko Nishi e, também, onde está sediado seu estúdio, no qual leciona koto. Suas aulas também acontecem com regularidade no Brasil, onde, atraída pelo clima tropical, vem introduzindo novas técnicas, repertórios e formas de execução desse instrumento. (Fundação Japão/Divulgação) 9/10 André Mehmari é um dos músicos mais importantes do Brasil, com profundo respeito à cultura nipônica. Entre os diversos shows e master classes por ele realizados no Japão vale destacar o arranjo da música Canto de Xangô, de Baden Powell, executada no encerramento dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Ao som de shakuhachi, koto, violão e orquestra, André reúne a melodia brasileira ao ambiente do Japão. (Fundação Japão/Divulgação) 10/10 Shen Kyomei Ribeiro, discípulo direto do mestre Goro Yamaguchi, tem trabalhado em parceria com a Fundação Japão há muitos anos, sempre com projetos presenciais. Nesta ocasião inovadora, traz a imagem de que podemos viver e fazer coisas boas em nossos espaços, independentemente do confinamento social. (Fundação Japão/Divulgação)

SERVIÇO:

Música no Castelo

De 15 de agosto a 20 de dezembro de 2020

Pelo canal do YouTube da Fundação Japão