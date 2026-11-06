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Cultura

Concerto inclusivo e gratuito estreia no Theatro Municipal de São Paulo

Espetáculo reúne 150 participantes com e sem deficiência, músicos profissionais e artistas convidados

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 18h30
Maestro de costas para o público regendo uma orquestra em palco iluminado, com cinco telões verticais ao fundo exibindo retratos de pessoas sorrindo
Apresentação do Instituto Olga Kos (./Divulgação)
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No domingo, o Theatro Municipal de São Paulo irá receber um concerto idealizado e promovido pelo Instituto Olga Kos, que atua na inclusão de pessoas com deficiência ou em situação de vulnerabilidade.

Com o tema “Notas que Iluminam o Mundo”, o espetáculo reunirá 150 participantes com e sem deficiência.

Os ingressos são gratuitos e estarão sujeitos à disponibilidade. Para validar o acesso ao espetáculo, será necessária a doação de 1 kg de alimento não perecível.

O repertório reúne obras clássicas e populares, de Mozart e Villa-Lobos, além de Carlos Gardel, Luiz Gonzaga e Ary Barroso.

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Os participantes dividirão o palco com músicos profissionais e integrantes da Orquestra Sinfônica Jovem Municipal, sob regência do maestro Henrique Villas Boas.

A apresentação contará ainda com o Madrigal Etcetera e Tal, conduzido pela maestrina Márcia Henchel, além de artistas convidados.

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O Instituto Olga Kos é uma instituição sem fins lucrativos que atua desde 2007 com projetos nas áreas de esporte, artes e pesquisas.

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