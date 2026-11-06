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Cultura

Conceição Evaristo recebe título de Doutora Honoris Causa pela UFRJ

Escritora estudou na universidade

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 12h11
Conceição Evaristo na Flip 2025
Conceição Evaristo na Flip 2025 (Libário Nogueira/VEJA)
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Conceição Evaristo recebe título de Doutora Honoris Causa pela UFRJ Priorize VEJA no Google

A escritora Conceição Evaristo, de 79 anos, recebeu nesta quinta-feira, 5, o título de Doutora Honoris Causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), considerada a mais alta honraria concedida pela instituição. A cerimônia foi realizada no Palácio Universitário, na Praia Vermelha, Zona Sul do Rio, e contou com a presença de estudantes, professores e autoridades acadêmicas.

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Ex-aluna da Faculdade de Letras da UFRJ, onde se formou em 1990, Conceição recebeu a homenagem das mãos do reitor Roberto Medronho. A concessão do título foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Universitário, após uma mobilização iniciada por estudantes e professores em 2023, que incluiu abaixo-assinados e manifestações em defesa do reconhecimento à trajetória da autora.

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Emocionada, a escritora celebrou a conquista e destacou a importância de mulheres negras ocuparem espaços historicamente restritos. “Esse lugar é nosso por merecimento, por trabalho, pela contribuição que nós damos à cultura brasileira em todos os sentidos”, afirmou.

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