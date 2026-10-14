Compositor da Vila Isabel sobre vitória de Martinho da Vila: ‘grande desilusão’

Dono de uma célebre trajetória como compositor, Paulo César Feital, 75 anos, não esconde a decepção ao relembrar a conturbada decisão da Unidos de Vila Isabel sobre o samba-enredo da escola para 2026. O assunto se tornou uma grande polêmica fora de hora no mundo do Carnaval. Após a direção anunciar que seu samba sofreria junção ao de Martinho da Vila, presidente de honra da agremiação, voltou-se atrás e somente a letra do ilustre sambista foi declarada vencedora. Embora repita reiteradamente que aceita o resultado final, Feital, duas vezes campeão do Grupo Especial (Mocidade em 2017, e Viradouro em 2020), faz questão de destacar a má gestão em torno da decisão que anulou a junção do samba assinado por ele em parceria com Gustavinho Oliveira, Thales Nunes, Danilo Garcia, Júlio Alves, Marcelo Martins, Gabriel Simões e Rafael Tinguinha, com o samba 13, de Evandro Bocão, André Diniz e Martinho. A seguir, a entrevista exclusiva de Feital para a coluna GENTE.

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Qual sua opinião acerca da decisão da Vila Isabel? Respeito plenamente a decisão da diretoria da Vila Isabel. Agora, tenho uma parceria de jovens, né? Gustavinho (Oliveira), (Rafael) Tinguinha, Gabriel Simões, Thales (Nunes). São meninos. O mais velho deve ter 35, 36 anos. E todos são Vila Isabel, doentes mesmo. Essa garotada chorou muito, sentiu muita tristeza. Não posso negar a desilusão.

Quando foi anunciado que os sambas seriam unidos, você esperou alguma reação negativa? Na hora da junção, fiquei contente. Fiquei mesmo. Ainda mais pela garotada que estava comigo, sabe? E ninguém esperava que, dois dias depois, viesse uma outra resolução desfazendo a junção e determinando a prevalência de um samba só.

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O que foi dito sobre a decisão? Soube que houve reunião da diretoria, se não me engano, dois dias depois do resultado. E lá foi resolvido isso. Não soube exatamente qual o posicionamento da parceria de Martinho, André e Bocão. Soube que Martinho não aceitava a junção. Martinho é o presidente de honra da escola. É uma figura forte dentro da escola, compositor maravilhoso e que respeito muito. Mas foi decidido isso. Sobre não me chamar, eu acho que há um erro aí. Deveriam ter chamado a parceria para comunicar.

Ninguém da diretoria falou nada até hoje? A mim nunca falaram nada.

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Olhando de fora, o que acha que aconteceu? Não tenho a menor ideia. Se tivesse me chamado para a reunião, poderia dizer para você. Não tenho a menor ideia, não sei o que aconteceu, não sei o que foi posto na mesa da reunião.

Qual o sentimento que prevaleceu? Não sei nem se foi revolta. Revolta é um sinônimo de desilusão, de ódio. Muito mais de ódio e raiva. E não foi isso. O que houve foi uma grande desilusão de jovens apaixonados por uma escola. Não lembro de uma junção e uma disjunção de samba-enredo. O que deixou dentro de mim foi uma grande tristeza, principalmente pelo pranto dos meus parceiros.

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Acredita que isso prejudica as futuras disputas de samba-enredo na Vila Isabel? Isso vai perdurar um curto tempo e depois há de ser apagado. Fica na lembrança. Aqueles que sofreram isso não esquecem mais. Mas fica na lembrança e depois é apagado. Mas a Vila é uma instituição enorme. O Morro dos Macacos tem que ser plenamente respeitado. Com o tempo, isso vai sendo diluído e volta ao normal. O tempo me ensinou a aguardar. Na frente sempre vem a resolução dos problemas.

Como sentiu a reação da comunidade? Acho, meu filho, que não foi nem só pelo samba, foi da maneira que foi. Lembro que, dentro da quadra, no dia da resolução, quando veio o anúncio dos campeões, dos dois sambas, a quadra se portou muito bem. Havia um ‘sim’ na quadra, entende? Nosso samba foi bem recebido. Não tive muito contato com a comunidade depois disso, mas li publicações vindas de torcedores fiéis à escola, contrárias à resolução da disjunção.

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Já falou com Martinho? Não, não falei. Ainda não tive contato nem com o Martinho, nem com o André, nem com o Bocão. Se André, Martinho, Bocão chegarem (para falar) vou dizer: “Não, não concordo. Mas me uno a vocês aí no que vocês quiserem”. Agora, concordar, jamais. Se tivéssemos um samba de baixa qualidade, diria: “o samba não era tão forte assim”, mas tínhamos um grande samba na mão. Era um samba merecedor.