Companheiro de Elizabeth Holmes defende documentário sobre fundadora da Theranos

Em participação no podcast All-In, o empresário Billy Evans, parceiro de Elizabeth Holmes, fundadora da Theranos, defendeu a decisão de produzir o documentário You Can See Everything.

Dirigido por Nathan Fielder e Lance Oppenheim, o projeto acompanha Elizabeth Holmes nos 34 dias anteriores ao início do cumprimento de sua pena de prisão por fraude, cuja sentença original é de 11 anos.

Segundo Evans, o objetivo do documentário é permitir que as pessoas tirem suas próprias conclusões sobre Holmes. “O contexto, neste momento, é que Elizabeth enfrenta uma pena de 11 anos de prisão. Ela foi impedida de falar publicamente de qualquer maneira, sob qualquer forma, e esse material seria lançado depois desse período, quando ela finalmente estaria autorizada a se manifestar”, disse.

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“Muita coisa já foi produzida pela mídia sobre ela. Muitas pessoas já contaram sua história. Essa narrativa está bastante consolidada. A ideia era mostrar quem ela é e deixar que as pessoas tirassem suas próprias conclusões. Não se trata de reabrir o caso. Na prática, naquela época, ela não tinha permissão para falar sobre o processo, então seguiria as regras e não falaria sobre o assunto”, ressaltou Evans.

“A ideia era fazer com que as pessoas vissem quem ela é”, continuou. “Passei repetidamente pela mesma experiência com as pessoas que mais me amam, desde minha avó até meus melhores amigos. Elas ouviam dizer que eu conhecia Elizabeth Holmes, que estava me apaixonando por ela e que agora teríamos um filho… No começo, todas essas pessoas, sem exceção, achavam que eu estava louco. ‘Você sabe quem ela é?’, perguntavam. Eu respondia: ‘Entendo por que você se sente assim, mas simplesmente conheça-a’. E elas a conheciam, passavam um tempo com ela e a viam em um ambiente completamente natural, como durante uma caminhada ou ajudando um amigo. Todas mudavam radicalmente de opinião sobre ela. Essa era a intenção do filme: ampliar essa experiência e permitir que outras pessoas convivessem com ela e tirassem suas próprias conclusões.”

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Apesar da perspectiva de Evans, desde o lançamento do trailer, a opinião pública parece continuar inclinada a ver Holmes como uma pessoa sinistra e manipuladora.

Evans também revelou que ainda não assistiu ao filme. “Eu não vi. Eu posso acabar pensando que foi a coisa mais burra que já fiz.”

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Questionado se estava nervoso, ele minimizou a preocupação: “Eu já passei por tantas experiências intensas e surreais que precisa de mais do que isso para elevar a minha pressão. Com isso aqui existe uma certa preocupação, mas, no fim das contas, é a nossa decisão”, concluiu.

Quem é Elizabeth Holmes?

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Elizabeth Holmes ficou conhecida mundialmente após fundar a Theranos, empresa de biotecnologia que prometia revolucionar os exames de sangue com uma tecnologia capaz de realizar diversos testes usando apenas uma pequena quantidade de sangue. A empresa, porém, foi acusada de enganar investidores ao apresentar como funcional uma tecnologia que não entregava os resultados prometidos. Em 2022, Holmes foi condenada por quatro crimes de fraude contra investidores e sentenciada a 11 anos e três meses de prisão.

You Can See Everything ainda não tem previsão de estreia no Brasil.