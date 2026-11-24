A dupla Sandy e Junior anunciou a realização de seis apresentações no Nubank Parque, na capital paulista, agendadas para julho de 2027. O evento marca a primeira residência dos irmãos em um estádio e conta com regras específicas para a compra dos bilhetes.

Qual é o calendário de vendas e os preços cobrados?

A pré-venda de ingressos para a residência Nada É por Acaso será voltada aos clientes Elo nos dias 1º e 2 de dezembro, a partir das 10h. A comercialização para o público geral inicia-se no dia 3 de dezembro, no mesmo horário, por meio da plataforma Ticketmaster. Os bilhetes inteiros variam de 350 a 1 450 reais, a depender do setor escolhido no Nubank Parque. Cada comprador pode adquirir até seis ingressos por CPF, respeitando o limite máximo de duas meias-entradas.

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O que é necessário para comprar na bilheteria oficial?

Além da venda online pela Ticketmaster, o público terá acesso à bilheteria oficial do evento, onde não haverá cobrança de taxa de serviço. Para utilizar essa opção, o interessado precisa realizar uma pré-reserva obrigatória pela internet. Após a confirmação dessa reserva online, a organização enviará o endereço físico da bilheteria por e-mail ao comprador. Essa alternativa atende quem busca adquirir os ingressos para as apresentações de 2027 sem arcar com taxas adicionais.

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Quais são as regras de entrada e os horários dos shows?

Os portões do Nubank Parque serão abertos às 16h nos dias dos espetáculos, enquanto as apresentações da dupla têm início previsto para as 19h30. A classificação etária para a residência foi fixada em 16 anos. Menores de idade com faixa etária entre 5 e 15 anos só poderão ingressar no local acompanhados de seus pais ou responsáveis legais. O espaço das apresentações fica localizado na Avenida Francisco Matarazzo, 1705, no bairro Água Branca.

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