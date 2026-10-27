Como uma deusa: o vestido de Alexia Putellas, destaque no prêmio Bola de Ouro

Pela terceira vez, Alexia Putellas conquistou a Bola de Ouro feminino – prêmio que nomeia a melhor jogadora de futebol do mundo. Além do destaque como profissional, chamou a atenção pelo vestido, exclusivo da Dior, desenhado para ela usar na cerimônia. A espanhola se igualou a Aitana Bonmatí, ambas com três troféus. O prêmio foi referente ao trabalho no Barcelona e na seleção espanhola. Desde julho ela integra o London City, da Inglaterra.

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A roupa utilizada para a premiação ganhou os olhares do público presente e de fãs que acompanhavam de casa. Desenhado por Jonathan Anderson, o vestido foi inspirado na deusa grega da vitória, Nike. Feito de cetim e com tons de bege, imita a famosa estátua exposta no Museu do Louvre, na França.

Os últimos anos foram díficieis para a jogadora. Em 2022, rompeu um ligamento do joelho e precisou ficar quase um ano fora das quadras para se recuperar. Quando voltou, o antigo time, Barcelona, estava em alta e conquistando prêmios. Consequentemente, outras atletas ganhavam destaque em campo e Alexia precisou reconquistar o espaço no elenco principal.

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Nas duas últimas temporadas, consagrou-se como uma das profissionais essenciais para a equipe, ganhou a Liga F, primeira divisão do principal campeonato de futebol feminino da Espanha, Champions League e outras competições. “Ter tantas jogadoras do Barcelona indicadas mostra a força desse time, qualquer uma de vocês poderia ter ganho esse prêmio. Foi um prazer jogador com vocês, vivemos momentos incríveis e superamos também tantas dificuldades. Tenho muito orgulho de vocês”, disse no discurso.