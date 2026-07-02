Como um livro sobre Pelé transformou Bangladesh em torcida oficial do Brasil na Copa do Mundo
Biografia de Pelé foi responsável por criar milhões de fãs da Seleção Brasileira no país asiático
Pode parecer improvável que um país a mais de 15 000 quilômetros de distância consiga reunir 100 milhões de habitantes na torcida por um time de futebol que fica do outro lado do mundo. Mas é real. Em Bangladesh, no sul do continente asiático, a seleção brasileira possui uma forte base de fãs há pelo menos 14 edições da Copa do Mundo.
Em 1970, ano em que o Brasil venceu o Mundial pela terceira vez, a capital Daca enfrentava um difícil processo político internamente. No ano seguinte, o país asiático conquistou sua independência sob o governo de Mujibur Rahman, que era um grande fã de futebol. A curiosidade que chama a atenção, no entanto, é que um dos grandes ídolos de Rahman era Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), o rei Pelé, quem considerava um ótimo exemplo para a juventude de Bangladesh.
Na época, o ex-presidente chegou a traduzir a biografia do jogador para o idioma oficial do país, o bangla, e tornou o livro em leitura obrigatória nas escolas. O projeto ficou responsável por estabelecer uma relação profunda entre os bengalis e a seleção brasileira, que possui cerca de 100 milhões de admiradores do outro lado do globo.
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