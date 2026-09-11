Como Rock in Rio trocou sertanejo pelo K-Pop nas experimentações de consumo
Stray-Kids é o headliner desta sexta-feira, 11
Na última edição do Rock in Rio, em 2024, o festival apostou de forma inédita no sertanejo, com o Dia Brasil. Com Chitãozinho e Xororó como headliners, o gênero dominou as polêmicas na Cidade do Rock. Dois anos depois, o cenário é outro. Sem nenhum artista do estilo no lineup, Zé Ricardo, curador do projeto, decidiu investir no K-pop. BTS, BlackPink, Twice e Stray-Kids, banda escolhida para ser headliner nesta sexta-feira, 11, são alguns dos grupos que vêm conquistando fãs ao redor do mundo.
O gênero musical, apesar de gigantesco, está, de alguma maneira, dentro de uma “bolha”. Quem não consome a cultura pop sul-coreana conhece pouca ou quase nenhuma música, mesmo algumas tendo mais de 1 bilhão de reproduções nas plataformas digitais. Os fãs já pediam pelos artistas em festivais há anos, mas só conseguiram, com destaque, em 2026. Um dos motivos pode ser a prova que os grupos realmente vendem ingressos no país. E aí entra a jogada de mestre do festival em atrair um público engajado, fiel a um estilo crescente e ávido por seu consumo em terras brasileiras.
O headliner Stray-Kids esgotou duas datas no Estádio Morumbis, em São Paulo, com mais de 120 mil pessoas, somando os dois dias. No Rio de Janeiro, também tiveram a capacidade máxima no Estádio Nilton Santos. As apresentações mostraram que existe oferta e demanda no país.
Os cantores sertanejo também conseguem lotar estádios, arenas e alcançar públicos com mais de 100 mil pessoas. Entretanto, por serem artistas brasileiros, é comum que os fãs consigam ir aos shows de graça ou por valor bem menor que o ingresso do Rock in Rio. O Barretão, principal festa de sertanejo do país, por exemplo, comporta, por dia, em torno de 35 mil pessoas. Com diversos cantores do gênero no lineup, atrai multidões de diversos estados.
O Rock in Rio, ao apostar em diferentes artistas do K-Pop no Palco Mundo e no Sunset, quer oxigenar sua programação e formar novas plateias. O sertanejo segue sendo um dos maiores gêneros musicais do país, mas a diversidade musical do festival comprova que sempre há espaço para um novo estilo.