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Cultura

Como religião fez Tom Cruise cortar a filha Suri de sua vida

Depois de anos sem contato, a garota retirou legalmente o sobrenome do pai de seus documentos

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 15h30 | Atualizado em 29 jul 2026, 14h22
Tom Cruise e a filha Suri
Tom Cruise e a filha Suri (Instagram/Reprodução)
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A filha de Tom Cruise e Katie Holmes, Suri, abandonou oficialmente o sobrenome do pai, com quem não tem contato há mais de uma década, e adotou o nome do meio da mãe — atendendo, agora, como Suri Noelle. A mudança veio à tona com registros públicos de eleitores nos Estados Unidos obtidos pela revista People.

Hoje com 20 anos, Suri já adotava o sobrenome da mãe de maneira esporádica desde os 18: logo que completou a maioridade, a revista americana Hello!, flagrou a nova alcunha na folha de elenco do musical Head Over Heels, estrelada por ela em Nova York.

Katie e Tom foram casados por cinco anos, mas se separaram em 2012, quando Suri tinha 6. A relação do ator com a Cientologia, religião controversa que segue até hoje, e o desgosto de Katie com a ideia da filha ser tragada para a crença por pressão do pai teria levado a atriz a pedir o divórcio. Desde então, o astro não tem contato com a jovem, que foi criada pela mãe em Nova York.

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De acordo com a revista In Touch, foi Cruise quem decidiu cortar relações com Suri por conta de sua devoção irrestrita à religião. “Tom provou repetidamente que sua lealdade número 1 é para com a Cientologia e David Miscavige [líder da doutrina]. Com o passar dos anos, tornou-se cada vez mais óbvio que Tom havia excluído completamente Suri de sua vida”, contou Tony Ortega, especialista na denominação religiosa.

Além de Suri, o astro tem ainda outros dois filhos — Isabella Jane Cruise, 33, e Connor Cruise, 21, adotados pelo astro de Top Gun durante o relacionamento com a também atriz Nicole Kidman, com quem foi casado por onze anos. Os dois, assim como Tom, seguem a Cientologia e mantêm contato com o pai, apesar de raramente aparecerem juntos publicamente — mas não são próximos da mãe. Em 2018, inclusive, Nicole Kidman deu uma rara declaração sobre a situação com os rebentos. “Eles são adultos. Eles são capazes de tomar suas próprias decisões. Eles escolheram ser cientologistas e, como mãe, é meu trabalho amá-los”, disse ela em entrevista ao site Who.

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Fundada por L. Ron Hubbard em 1953, a cientologia é uma denominação que se apresenta como uma síntese entre religião e ciência. A crença defende que os humanos são espíritos imortais que, em vidas passadas, sofreram traumas dos quais precisam ser libertados. Dissidentes, no entanto, relatam perseguições, isolamento social e diversos casos de abuso dentro da instituição, que é gerida com regras e hierarquia rígida. 

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