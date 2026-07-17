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Cultura

Como Quem Ama Cuida faz público torcer pelo adultério

Com dramas românticos de Adriana (Leticia Colin) e Dora (Mariana Ximenes), novela das 9 da Globo mexe com emoções do público

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 18h46
Mulher loira de cabelo curto, com maquiagem nos olhos e batom vermelho, expressa tristeza com lágrimas nos olhos e boca entreaberta, vestindo um top laranja e colares dourados. O fundo está desfocado, com tons avermelhados e marrons
A personagem Dora (Mariana Ximenes) em Quem Ama Cuida, novela das 9 da Globo (Reprodução/TV Globo)
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Quem Ama Cuida vem provocando um fenômeno curioso: a torcida do público pelo adultério. Apesar do conceito de fidelidade em um casamento ser o mais convencional, uma traição — na verdade, duas — não seria tão malvista pelos telespectadores da novela das 9 da Globo, e isso é culpa dos autores Walcyr Carrasco e Claudia Souto, que fazem um ótimo trabalho em tensionar os valores tradicionais da sociedade em prol de um bom entretenimento.

No momento, o público acompanha o martírio de Adriana (Leticia Colin), protagonista que só sofre com as injustiças da vida e precisou abrir mão do amor de Pedro (Chay Suede) por temer colocá-lo em perigo. Após a passagem de tempo da novela, a mocinha foi solta da prisão e veio o baque: ele atualmente está casado com Bruna (Nanda Marques), que já se provou uma megera mimada e chata, que não cansa de se humilhar pelas migalhas de amor do galã. Nos poucos reencontros de Pedro e Adriana, ficou clara que ainda há paixão e coisas não resolvidas entre os dois. O fato de Bruna ser insuportável, com posturas cada vez mais questionáveis, como tentar humilhar Adriana em sua própria casa, só aumenta a torcida de que assiste para que o mocinho a traia logo com a protagonista.

Em outro núcleo da novela, é Dora (Mariana Ximenes) quem sofre para resistir à paixão que sente por André (Henrique Barreira), sobrinho de seu marido, Ademir (Dan Stulbach). Como Ademir é um dos vilões responsáveis pela condenação injusta de Adriana, fica realmente difícil sentir dó de qualquer pulada de cerca que a personagem queira dar, mesmo que com o parente do companheiro. Nos próximos capítulos, a novela ainda revelará que o pai de Pedro tem várias amantes, o que só fará o coro por Dora e André aumentar, já que ambos não estão juntos apenas em respeito ao casamento dela. Mas, durante a festa de aniversário de Ademir, a troca de olhares entre os dois evidenciou mais uma vez que o sentimento está longe de ser passageiro.

Conforme Quem Ama Cuida vai se desenrolando, o martírio de Adriana e Dora deve aumentar, porém, a torcida para que aconteçam dois adultérios deixa a trama mais instigante de acompanhar.

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