Como Quem Ama Cuida faz público torcer pelo adultério

Quem Ama Cuida vem provocando um fenômeno curioso: a torcida do público pelo adultério. Apesar do conceito de fidelidade em um casamento ser o mais convencional, uma traição — na verdade, duas — não seria tão malvista pelos telespectadores da novela das 9 da Globo, e isso é culpa dos autores Walcyr Carrasco e Claudia Souto, que fazem um ótimo trabalho em tensionar os valores tradicionais da sociedade em prol de um bom entretenimento.

No momento, o público acompanha o martírio de Adriana (Leticia Colin), protagonista que só sofre com as injustiças da vida e precisou abrir mão do amor de Pedro (Chay Suede) por temer colocá-lo em perigo. Após a passagem de tempo da novela, a mocinha foi solta da prisão e veio o baque: ele atualmente está casado com Bruna (Nanda Marques), que já se provou uma megera mimada e chata, que não cansa de se humilhar pelas migalhas de amor do galã. Nos poucos reencontros de Pedro e Adriana, ficou clara que ainda há paixão e coisas não resolvidas entre os dois. O fato de Bruna ser insuportável, com posturas cada vez mais questionáveis, como tentar humilhar Adriana em sua própria casa, só aumenta a torcida de que assiste para que o mocinho a traia logo com a protagonista.

Em outro núcleo da novela, é Dora (Mariana Ximenes) quem sofre para resistir à paixão que sente por André (Henrique Barreira), sobrinho de seu marido, Ademir (Dan Stulbach). Como Ademir é um dos vilões responsáveis pela condenação injusta de Adriana, fica realmente difícil sentir dó de qualquer pulada de cerca que a personagem queira dar, mesmo que com o parente do companheiro. Nos próximos capítulos, a novela ainda revelará que o pai de Pedro tem várias amantes, o que só fará o coro por Dora e André aumentar, já que ambos não estão juntos apenas em respeito ao casamento dela. Mas, durante a festa de aniversário de Ademir, a troca de olhares entre os dois evidenciou mais uma vez que o sentimento está longe de ser passageiro.

Conforme Quem Ama Cuida vai se desenrolando, o martírio de Adriana e Dora deve aumentar, porém, a torcida para que aconteçam dois adultérios deixa a trama mais instigante de acompanhar.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial