‘Como Perder um Homem em 10 Dias’ vai ganhar sequência com Kate Hudson como produtora

Uma das comédias românticas mais queridas dos anos 2000 pode finalmente ganhar uma continuação. Segundo informações exclusivas da Variety, a Paramount está desenvolvendo uma sequência de Como Perder um Homem em 10 Dias, com Kate Hudson já envolvida como produtora. O projeto ainda está nos estágios iniciais, mas o estúdio pretende contar novamente com Matthew McConaughey ao lado da atriz.

A produção também terá Stacey Sher, conhecida por filmes como Pulp Fiction, Gattaca, Erin Brockovich, Vanilla Sky e Django Livre. Ela trabalhará ao lado de Hudson por meio da produtora Shiny Penny.

O interesse em retomar a história acontece em meio a uma nova onda de continuações de sucessos dos anos 2000. Em 2026, O Diabo Veste Prada 2 e Todo Mundo em Pânico já chegaram aos cinemas com grande repercussão, enquanto outros títulos, como Entrando Numa Fria Maior Ainda, Shrek 5 e a adaptação de As Crônicas de Nárnia, de Greta Gerwig, também estão entre os lançamentos aguardados.

Lançado em 2003, Como Perder um Homem em 10 Dias foi dirigido por Donald Petrie e arrecadou cerca de US$ 180 milhões nas bilheterias mundiais, diante de um orçamento de US$ 50 milhões.

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Na trama original, Andie Anderson (Kate Hudson) é uma jornalista que decide escrever uma matéria sobre os erros que fazem um homem terminar um relacionamento. Para isso, ela começa a sair com Benjamin Barry (Matthew McConaughey), um publicitário que, ao mesmo tempo, aposta que consegue fazer qualquer mulher se apaixonar por ele em apenas dez dias.

O jogo de manipulação entre os dois, porém, acaba tomando um rumo inesperado quando a relação deixa de ser apenas uma aposta e os sentimentos começam a aparecer.

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Ainda não há informações sobre a história da possível sequência, nem uma previsão de estreia. A participação de McConaughey também ainda depende de um novo acordo com o estúdio.