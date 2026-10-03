Como Pedro Sampaio transformou 2026 no ano de sua carreira

É difícil encontrar um artista que tenha tido um 2026 melhor do que Pedro Sampaio. Aos 28 anos, o carioca teve um início de ano acima da média, com direito a hit do verão, apresentações marcantes no Rock in Rio Lisboa, no Rock in Rio Brasil e uma parceria com Ricky Martin no show do intervalo da NFL no Rio. O histórico destaca o ano de Pedro, que vem conseguindo alcançar voos cada vez mais altos na carreira.

O primeiro grande momento aconteceu no Carnaval, quando o músico disparou nas paradas com JETSKI, parceria com Melody e MC Meno K que se tornou o Hit do Verão, sendo ouvida de norte a sul do país. Em uma mistura de pop com brega funk, a música chegou ao Top 100 Global do Spotify e à Billboard Global 200, consolidando-se como um dos principais sucessos do período.

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Nos meses seguintes, Pedro iniciou sua Brazilian Chaos Tour, a maior turnê internacional de sua carreira, passando por 19 cidades entre abril e agosto, com apresentações na Espanha, no México, nos Estados Unidos, na Suíça e em outros cinco países. Durante a agenda internacional, ele foi atração do Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa, onde reuniu cerca de 100 mil pessoas e se tornou dono de uma das principais apresentações do festival.

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O bom momento foi transportado para o Rio de Janeiro quando Pedro se apresentou no Palco Mundo do Rock in Rio Brasil. Com uma sequência de hits como No Chão Novinha, Sequência Feiticeira e POCPOC, em um show que apostou na aproximação entre o artista e o público, ele protagonizou uma das principais exibições da Cidade do Rock, empolgando até quem não conhecia seu trabalho. O DJ ainda voltou ao palco para uma participação especial no show de J Balvin, reforçando também sua força como parceiro musical.

Mas o palco de maior destaque para sua carreira até agora foi o halftime show da NFL Rio, em que fez parceria com Ricky Martin para comandar o intervalo da partida entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys. Mais curta em comparação com seus shows habituais, a apresentação teve outra função: apresentar Pedro a um público ainda maior e reforçar sua capacidade de levar o funk para espaços de alcance internacional.

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E, ao que tudo indica, o movimento não deve parar por aí. Pedro anunciou que está produzindo um novo álbum de funk em parceria com Anitta, projeto que tem como objetivo ampliar ainda mais o alcance do gênero e, consequentemente, o próprio alcance do artista.

O sucesso não surgiu de isolado de polêmicas, claro. O produtor foi acusado de plagiar o clássico Somebody’s Watching Me, de Rockwell, em JETSKI. Embora Pedro não tenha comentado abertamente o caso, Rockwell acabou incluído na lista de compositores da obra, uma solução bem articulada para um artista acostumado a lidar com críticas. O DJ também já foi alvo de comentários negativos ao se declarar bissexual no Lollapalooza e pelas acusações de objetificação do corpo de Luísa Sonza no clipe de Atenção, situações que enfrentou publicamente com tranquilidade.

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